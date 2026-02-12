Was macht die DRJ 2026?

In diesem Artikel wollen wir als Deutsche Ruderjugend euch einen kleinen Überblick geben, was bei uns 2026 an Events und Maßnahmen ansteht.

Juleica

Ziel bei der Jugendleiter Ausbildung ist es nach wie vor, möglichst viele Jugendleiterinnen und -leiter der Mitgliedsorganisationen des DRV in dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu qualifizieren. Aus diesem Grund haben wir unser Konzept der Ausbildung weiterentwickelt und führen die Juleica-Ausbildung ab 2026 im Blended-Learning-Format durch. Somit besteht die Ausbildung aus 3-tägige synchrone Onlinephase (17 LE):

Fr, 20.02.2026, 17 Uhr bis So, 22.02.2026, 13 Uhr 4-tägige Präsenzphase (30 LE):

Do, 09.04.2026, 18 Uhr bis So, 12.04.2026, 13 Uhr Projektphase (20 LE) im Verein und Projektpräsentation (3 LE) online:

Mi, 10.06.2026, 18.00–20.30 Uhr Weitere Infos zur Juleica Ausbildung der Deutschen Ruderjugend findet ihr hier.

4 Bilder

Digitale Fortbildungsreihe

Im März habt ihr die Möglichkeit, euch bei unserer digitalen Fortbildungsreihe zu vier verschiedenen Themen weiterzubilden. 2026 bieten wir folgende Workshops an: JUM-Bestimmungen

Safe Sport – Grundlagen für Ansprechpersonen in Verein

Mentale Gesundheit

Wissenschaftliche Untersuchung zur Verwendung von Big Blades Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. Alle Teilnehmenden bekommen nach dem Workshop eine Teilnahmebestätigung zugesendet, die sie zur Verlängerung des Trainerscheins C in Sams hochladen können.

Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt über Sams. Weitere Informationen findet ihr hier.

Deutsche Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften

Bei der diesjährigen DJM werden wir als Deutsche Ruderjugend wieder mit einem Stand in Essen vor Ort sein. Kommt vorbei, wenn ihr euch über die Projekte der DRJ informieren, einfach mal quatschen oder ein Selfie mit Rudi machen wollt. Natürlich haben wir auch wieder ein paar Mitmachangebote dabei. Seid gespannt!

Wir sind von Freitag bis Sonntag in Essen vor Ort!

3 Bilder

Bundeswettbewerb

Der Bundeswettbewerb 2026 findet vom 2. – 5. Juli in Münster auf dem Aasee statt. Zusammen mit dem Münsteraner Regattateam und der Ruderjugend NRW werden wir auch diesen BW zu einer einzigartigen und tollen Veranstaltung machen. Auch beim BW warten auf euch neben der Bundesregatta, der Langstrecke und dem Allgemeinen Sportwettbewerb lustige Mitmachangebote, die diesen BW zur EUREM BW machen. Weitere Infos zu dem BW findet ihr hier.

6 Bilder

Sommercamps in Schweden

2026 bieten wir erstmalig zwei Schwedencamps für unterschiedliche Zielgruppen an. Es wird ein Schwedencamp für den Altersbereich U19 und ein Schwedencamp für alle Personen des Altersbereichs unter 27 Jahren. Weitere Informationen zu den Camps sowie die Ausschreibungen findet ihr hier.

Anmeldefrist für die Camps ist der 28. Februar 2026.

3 Bilder

Jugendcamp FINALS

DIE FINALS sind ein deutsches Multisport-Event, bei dem die Deutschen Meisterschaften vieler verschiedener Sportarten (u.a. Rudern) zeitgleich an einem Ort ausgetragen werden. 2026 finden die FINALS vom 23. – 26. Juli in Hannover statt. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, ein Jugendcamp zusammen mit anderen Wassersportverbänden zu organisieren. Zusammen wollen wir 20 Jugendlichen die Chance geben, neue Sportarten aus der Nähe zu betrachten, neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam eine tolle Zeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu verbringen.

Alle Infos zu dem Jugendcamp werden demnächst auf rudern.de veröffentlicht.

Trinationaler Leistungssportaustausch

Der Trinationale Leistungssportaustausch findet in diesem Jahr vom 23. -30.08.26 in Breisach am Rhein statt. Jeweils 16 Ruderinnen und Ruderer sowie deren Trainer/innen aus Deutschland, Frankreich und Italien bereiten sich gemeinsam auf den Baltic Cup. zusammen. Sie verbringen gemeinsam eine Woche mit Sport und interkulturellen Austausch.

2 Bilder

Bundesfinale Jugend trainiert, Schüler:innen Ruder Cup 2026 und Achter Cups

Vom 15. – 19. September findet in Berlin Grünau das Bundesfinale des größten Schulsportwettbewerb der Welt, „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ statt. Im Zuge des Bundesfinales werden auch die Achter Cups und der Schüler:innen Ruder Cup 2026 durchgeführt.

Wir werden das Berliner Regattateam wieder bei der Durchführung dieser Veranstaltungen unterstützen und mit einem Stand vor Ort sein.

Die Ausschreibungen für die Achter Cups und den Schüler:innen Ruder Cup findet ihr demnächst auf rudern.de.

2 Bilder

Finale „Schnellste Klasse Deutschlands“

Der aktuelle Projektzeitraum der „Schnellsten Klasse“ läuft bis 31. Mai 2026. Bis zu diesem Datum können die Teams der Jahrgänge 4 – 12 ihre Ergebnisse bei uns eintragen. Anschließend ermitteln wir die Siegerteams der Jahrgänge. Für die Plätze 1-4 des Jahrgangs 5 wird es 2026 wieder besonders spannend: Diese vier Teams werden von der Deutschen Ruderjugend zum DRJ FINAL FOUR nach Rendsburg eingeladen. Das FINAL FOUR findet im Rahmen des SH Netz Cups vom 4. – 6. September statt. Auf die Sportler:innen der vier Teams wartet ein abwechslungsreiches Wochenende mit Schnupperrudern, Event-Eindrücken und natürlich dem abschließenden Finale auf dem Ergometer.

Alle Informationen zur Schnellsten Klasse findet ihr hier.

Jugendrudertag 2026

Unsere Mitgliederversammlung, der Jugendrudertag, findet am 16. – 18. Oktober 2026 in Potsdam statt. Auf euch wartet ein Wochenende voller Vorträge, spannenden Workshops und vielen Möglichkeiten, junge Engagierte aus ganz Deutschland kennenzulernen. Der parlamentarische Teil unserer Mitgliederversammlung findet am Samstag beim Landessportbund Brandenburg statt.

Die Infos zum Jugendrudertag werden nach und nach hier veröffentlicht.

15 Jahre BFD

Seit dem 1. Juli 2011 bietet der Bundesfreiwilligendienst (BFD) allen Generationen die Chance zum freiwilligen Engagement. Die DRJ war von Beginn an mit dabei und feiert in diesem Jahre 15 Jahre BFD im Rudersport. Im Rahmen des Jugendrudertages sind alle ehemaligen Freiwilligen der DRJ eingeladen nach Potsdam zu kommen und gemeinsam zu feiern. Die Einladungen werden in den nächsten Wochen verschickt.

3 Bilder

DRJ-Förderlehrgänge

Auch 2026 bietet die Deutsche Ruderjugend zwei Förderlehrgänge zur sportlichen Jugendbildung an. Ein Lehrgang wird für Jugendliche im Alter von 12-13 Jahren ausgerichtet, der andere Lehrgang richtet sich an die Jugendlichen im Alter von 14 Jahren. Teilnahmeberechtigt sind die Athlet:innen, die in der entsprechenden Altersklasse bei der Langstrecke beim BW die besten Platzierungen erreicht haben. Der Lehrgang für den jüngeren Jahrgang wird vom 25. Oktober bis 01. November in München stattfinden. Der Förderlehrgang des älteren Jahrgangs (10. – 17. Oktober) wird in Berlin.

Wir sind auf der Suche nach Teamer:innen, die uns bei der Umsetzung der Lehrgänge unterstützen. Falls ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei Alex Gödeke (alexander.goedeke@rudern.de) oder dem Jugendsekretariat (info@ruderjugend.org).

5 Bilder

Jungtrainer:innen Camp

Auch 2026 möchten wir junge Trainerinnen und Trainer in ihrem Handeln stärken und vernetzen. Nach der Premiere im November 2025 bieten wir im Herbst 2026 das zweite DRJ-Jungtrainer:innen Camp an. Mit Fachvorträgen von Expertinnen und Experten möchten wir das Wissen der Trainer vertiefen. Das Camp ist auch als Fortbildung zur Verlängerung des Trainer C anerkannt.

Das Jungtrainer:innen Camp 2026 befindet sich derzeit noch in der Planung. Bei Fragen und Ideen meldet euch gerne direkt bei Sina Burmeister (sina.burmeister@rudern.de).

3 Bilder