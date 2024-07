150 Jahre Rudern in Schwerin – Festakt der Schweriner Rudergesellschaft zum Jubiläum

Mit einem offiziellen Festakt und geladenen Gästen feiert die Schweriner Rudergesellschaft ihr 150-jähriges Bestehen. Die Festveranstaltung mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, von Verbänden und Vereinen, mit erfolgreichen Sportlern, Ehemaligen, Freunden, Förderern und Sponsoren am Freitag, 19. Juli 2024, zählt zu den Höhepunkten in der Jubiläumswoche. Sieben Tage lang stehen das Vereinsleben und das breite Angebot im Mittelpunkt. Hierzu zählen neben der Kinder- und Jugendarbeit der Leistungs- und Breitensport sowie das Wanderrudern.

„Wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben: unzählige Stunden auf dem Wasser, zahlreiche Siege und vor allem eine starke Gemeinschaft von Menschen, die sich dem Rudern und unserem Verein verschrieben haben“, sagt der Vorsitzende der Schweriner Rudergesellschaft, Stephan Möller. „Der Verein hat in 150 Jahren viele politische Systeme überstanden und wir haben es nach der Wende geschafft, ihn auf solide Füße zu stellen. Ein Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick auf Vergangenes, sondern auch eine Gelegenheit, nach vorne zu schauen. Dabei wird unter anderem das Ehrenamt immer wichtiger für unseren Verein. Ohne das Ehrenamt und die Unterstützung durch den Staat, wie zum Beispiel das Freiwillige Soziale Jahr, wird es immer schwieriger für Vereine kostendeckend zu arbeiten, wenn wir für alle Schichten der Gesellschaft da sein wollen.“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gratuliert: „Viele engagierte Sportlerinnen und Sportler haben mit dafür gesorgt, dass sich die Rudergesellschaft gut entwickelt hat. Kinder- und Jugendarbeit wird ganz großgeschrieben. Das ist die Grundlage für die vielen Erfolge. Hannes Ocik ist ein bekannter Ruderer, der Weltmeistertitel und olympische Medaillen mit nach Hause gebracht hat. Er ist ein Vorbild für die junge Generation. Idyllisch gelegen am Schweriner See, ist die Rudergesellschaft zu einem attraktiven Verein gewachsen. Die Bedingungen sind großartig und laden zum Mitmachen ein. Ich gratuliere zum Jubiläum und wünsche auch für die Zukunft viel Erfolg und ein abwechslungsreiches Vereinsleben.“

„Die vor 150 Jahren gegründete Schweriner Rudergesellschaft ist der älteste noch aktive Sportverein unserer Stadt. Und zugleich auch derjenige mit dem besten Ausblick auf das schönste Wahrzeichen unserer Stadt. Das moderne Bootshaus des Vereins am Franzosenweg bietet optimale Trainingsbedingungen, ein in Schwerin sehr beliebtes Restaurant und Gästebetten. Dies wäre nicht möglich gewesen ohne die Bundesgartenschau 2009 und eine weitsichtige Entscheidung des Vereins, der die Gunst der Stunde nutzte. Ich wünsche eine wunderbare Jubiläumsfeier und viele weitere Jahre im Wettkampf- und Freizeitsport an und auf dem Wasser der Schweriner Seen“, so der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin, Rico Badenschier.

„Zum 150-jährigen Vereinsjubiläum möchte ich der Schweriner Rudergesellschaft e.V. meine herzlichste Gratulation aussprechen. Angesichts des Jubiläums richten wir unseren Blick natürlich auch in die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass die Schweriner Rudergesellschaft durch ihre bisherige Ausrichtung auf einem guten Weg ist und ihren erfolgreichen Weg weiterverfolgen wird. Für den bisherigen Beitrag zum Erfolg unserer Rudergemeinschaft möchte ich allen Mitgliedern meinen aufrichtigen Dank aussprechen und ihnen für eine weiterhin erfolgreiche und erlebnisreiche Zukunft, sowohl sportlich als auch gesellschaftlich alles Gute wünschen“, sagt der Vorsitzende des Deutschen Ruderverbandes, Moritz Petri.

Die Schweriner Rudergesellschaft von 1874/75 e.V. ist aus dem Zusammenschluss der Vereine Ruderverein Schwerin und Ruderverein Vorwärts hervorgegangen. Das Vereinsgelände befindet sich am Franzosenweg gegenüber dem Schweriner Schloss. Im Rahmen der BUGA 2009 wurde das alte Bootshaus durch einen Neubau ersetzt. Die SRG zählt zu den ältesten Rudervereinen in Deutschland und ist mit rund 370 Mitgliedern der größte Ruderverein in Mecklenburg-Vorpommern.