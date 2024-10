33. Kettwiger Herbst Cup - Riesen Spektakel am Ruhrbogen!

Am kommenden Wochenende, den 19./20.10.2024 ist auf der Regattastrecke am Kettwiger Ruhrbogen mal wieder richtig was los. Knapp 1.000 Wassersportler aus dem gesamten Bundesgebiet, den Niederlanden und der Schweiz sowie hunderte von Zuschauern und Besuchern des Promenadenfestes zieht es an diesem Wochenende zum „33. Herbst-Cup“ nach Kettwig. Die rund 120 ehrenamtlichen Helfer der Kettwiger Rudergesellschaft (KRG) freuen sich sehr, dass dieser Event nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat.

26 Teams treten am Samstag zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr bei der „26. Kettwiger Drachenbootregatta“ in 4 King-Size und 22 Small-Size Booten gegeneinander an. Über Vor-, Zwischen- und Finalläufe entscheidet sich, wer bei dieser Fun-Regatta die begehrten Glaspokale gewinnt.

Bei der Ruderregatta stellen sich knapp 550 Ruderinnen und Ruderer in 52 Vierern und 27 Achtern über das gesamte Wochenende den Strecken über 2.500m/750m/4.000m/250m. Die Teilstrecken werden addiert und am Sonntagnachmittag stehen dann die Sieger in den einzelnen Rennen fest. Zahlreiche Mannschaften aus den Niederlanden verleihen der Regatta das internationale Flair.

Sportlicher Höhepunkt sind sicherlich am Sonntag die Stadtmeisterschaften im Rudern. Bereits zum 63. Mal wird das Rennen um den Essener Stadtachter der Männer ausgetragen. Der Lokalmatador, die Kettwiger Rudergesellschaft, geht um 12:25 Uhr als Titelverteidiger ins Rennen. Er bekommt es mit der Ruderriege ETuF Essen, dem Ruderklub am Baldeneysee und dem Essen-Werdener Ruder-Club zu tun. Zur 29. Auflage des Essener Stadtvierers der Frauen haben drei Essener Rudervereine ihre Meldungen abgegeben. Neben den Titelverteidigerinnen aus Kettwig werden die Boote vom ETuF und des Ruderklub am Baldeneysee an den Start gehen. Das Rennen wird um 12:15 Uhr gestartet. Der Oberbürgermeister der Stadt essen, Thomas Kufen, wird die anschließende Siegerehrung höchstpersönlich durchführen.

Das Promenadenfest, welches um die Regatta herum stattfindet, erfreut sich größter Beliebtheit. Die Cover-Rock Band „Nightlife“ aus Dortmund wird am Samstagabend ab 20 Uhr beim „Fest der Ruderer“ den Besuchern mächtig einheizen. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen ab 11:30 Uhr sorgt Gitarrist Daniel Garnier für den guten Ton. Kinder dürfen sich auf eine Hüpfburg und am Sonntag auf Kinderschminken freuen. Zahlreiche Stände für das leibliche Wohl runden das Fest ab.

Während der Regatta ist die Ruhr für den normalen Schiffsverkehr komplett gesperrt.

Besucher werden gebeten zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Am Samstag gibt es zwischen 11:30 Uhr-17:30 Uhr einen Shuttleservice zum Parkplatz am Kettwiger Schwimmzentrum. Am Sonntag steht der EDEKA-Parkplatz an der Güterstraße zur Verfügung.

Alle weiteren Informationen gibt es auf www.herbst-cup.de oder www.kettwiger-rg.de