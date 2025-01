Ankündigung: Trainingslehrgang Special Olympics Rudern

Vom 13. bis 15. Juni 2025 findet in Osnabrück ein Trainingslehrgang für die Sportart Rudern bei Special Olympics Deutschland statt. Eingeladen sind alle Interessierten, die sich praxisnah mit Regel- und Materialkunde, der Vorbereitung von Übungseinheiten mit Menschen mit Beeinträchtigung sowie den Aufgaben und Zielen von SOD und DRV auseinandersetzen möchten. Neben dem Austausch in der Gruppe erwarten die Teilnehmenden Trainingseinheiten am Steg und auf dem Wasser.

Ort: Osnabrücker Ruderverein e.V., Glückaufstraße 16, 49090 Osnabrück

Meldeschluss: 16.05.2024

Die Fahrt- und Übernachtungskosten werden gemäß der Reisekostenordnung von SOD übernommen.

Alle weiteren Informationen sind der Ausschreibung im Downloadbereich zu entnehmen.