Anträge zum 26. Jugendrudertag in Hamburg

Anträge zum 26. Jugendrudertag 2024

Zum 26. Jugendrudertag 2024, der vom 11.-13. Oktober in Hamburg stattfinden wird, wurden fristgerecht mehrere Anträge gestellt.

Die Brandenburgische Ruderjugend hat Anträge zur Änderung der Bestimmungen für das Jungen- und Mädchenrudern und der Vorstand der Deutschen Ruderjugend hat einen Antrag zur Änderung der Jugendordnung eingereicht.

Im Zuge des DRV-Strukturprozesses und der neuen DRV-Satzung waren wesentliche Änderungen in der Jugendordnung notwendig. Zudem hat sich der DRJ-Vorstand einige Gedanken zu den DRJ-Strukturen gemacht, sodass z.B. Stimmrechte auf dem Jugendrudertag anders verteilt werden sollen, um insbesondere jüngere Vereinsvertreter:innen anzusprechen und um den Gremien Juniorteam oder Bundesfreiwilligendienst ein Stimmrecht zu geben. Auch soll die Struktur im DRJ-Vorstand angepasst werden, sodass z. B. nicht mehr alle Mitglieder gewählt werden sollen.

Um Verständnisfragen vorab klären zu können bietet die DRJ ein digitales Infoforum zur neuen Jugendordnung an. Dieses wird am 01.10.2024 um 19:00 Uhr via Zoom stattfinden.

Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 27.09.2024 an info@ruderjugend.org.

Bis zum 27.09.2024 können ebenfalls vorab Fragen zum Antrag eingereicht werden, die am 01.10.2024 beantwortet werden.

Die entsprechenden Anträge können Sie den Dateien weiter unten entnehmen. Über die Anträge wird im Rahmen der parlamentarischen Sitzung des Jugendrudertages in Hamburg am 13. Oktober 2024 in der Jugendherberge „Horner Rennbahn“ abgestimmt.