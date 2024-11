Athletiktrainingslager für U19 Ruder:innen im Olympischen Trainingszentrum Kienbaum

30 vielversprechende U19-Sportler:innen des kommenden Jahres, darunter auch talentierte Athlet:innen des Jahrgangs 2008, nutzten den Winterauftakt und trainierten acht Tage (18.-26.10.2024) im renommierten Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum.

Das Trainingslager legte einen besonderen Fokus darauf, dass die Sportler:innen nicht nur die einzelnen Bewegungsausführungen verbesserten, sondern auch ein tiefergehendes Verständnis für die Technik entwickelten und allgemeines Sportwissen erlangten. Das Trainer:innenteam setzte dabei neben intensivem Krafttechniktraining, auf ein breitgefächertes Sportprogramm mit Einblicken in verschiedene Sportarten und Spielformen. Vor Ort sorgten allen voran DRV-Athletiktrainer Hendrik Bohnekamp unterstützt von Bundesstützpunkttrainer Robin Lützkendorf und Larissa Vent (RC Tegel Berlin) für die Betreuung der Athlet:innen. U19-Bundestrainer Adrian Bretting übernahm vor allem die organisatorischen Aspekte und machte sich ein Bild vom Leistungsstand der Teilnehmer:innen.

Mit einem straffen Zeitplan von 6:45 Uhr morgens bis in den Abend, mit drei bis vier Trainingseinheiten pro Tag, war die Belastung hoch. Wie für diese Jahreszeit üblich stand nicht das Rudern im Vordergrund, sondern die Entwicklung der allgemeinen Fitness. Schwimmeinheiten wurden integriert und das Herbstwetter ließ zudem diverse Laufeinheiten auf der Laufbahn und dem gesamten Gelände in Kienbaum zu. Ganz ohne Ruderbewegung sollte es aber nicht gehen. So fanden nahezu täglich auch konzentrierte Einheiten auf dem Concept2 RowErg auf dem Trainingsplan. Unser Ausrüster Concept2 stattete das Trainingslager hierfür hervorragend mit Concept2 RowErgs und BikeErgs aus. „Ein riesengroßes Dankeschön an unseren Ausrüster Concept2. Die Unterstützung durch die Trainingsgeräte war einmal wieder hervorragend,“ bedankt sich U19-Bundestrainer Adrian Bretting bei unserem Partner.

Trotz dieses klaren Schwerpunkts wurde nicht auf Abwechslung und Teambuilding verzichtet. Kennenlernspiele, wechselnde Mannschaften und abwechslungsreich gestaltete Trainingsprogramme, wie ein spezielles BikeErg-Workout sorgten dafür, dass sich die Athlet:innen auch persönlich kennenlernen. Die Stimmung war durchweg positiv und neue Freundschaften scheinen geknüpft worden zu sein.

Das Bundesleistungszentrum bot ideale Bedingungen für das anspruchsvolle Trainingslager. Die Verpflegung und Unterkunft waren ideal und die Athlet:innen waren dankbar, mit ihrer Gruppe an diesem hochprofessionellen Ort trainieren zu dürfen.

Die gute Stimmung und das hohe Engagement der Sportler:innen beeindruckten die Trainer:innen. Der U19-Bundestrainer fasst die Erfahrung zusammen: „Es hat aus Trainer-Sicht Spaß gemacht, es war eine gute Stimmung. Die Athlet:innen haben sich auf alles eingelassen und stetig versucht dazu zu lernen. Erfreulich ist für uns zudem, dass wir positive Entwicklungen bspw. bei den Auführungen der Langhantelübungen erkennen können. Ich hoffe sehr, dass die Athlet:innen in den kommenden Monat so engagiert weiterarbeiten. Das ist die Basis für eine erfolgreiche Saison.“