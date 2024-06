Aufregender erster BW-Tag geht zu Ende

Am Donnerstag machten sich die Mannschaften auf den Weg zur historischen Regattastrecke Grünau zum 55. Bundeswettbewerb. Die Berliner Ruderjugend empfing die über 1.000 Teilnehmenden und über 300 Betreuer:innen an der Regattastrecke bei heißen Temperaturen. Nachdem die Hänger abgeladen, das Regattagelände erkundet und die Boote aufgeriggert waren, nutzten einige direkt die Chance und gingen für eine Trainingseinheit aufs Wasser. Am Abend stand mit der Eröffnungsfeier das erste Highlight an. Die neue Tribüne war gut gefüllt und die Schlachtrufe hallten über die Dahme. Richtig laut wurde es, als die Fahnenträger mit den Flaggen der Bundesländer einliefen. Zum Schluss schwappte zum ersten Mal die Laola-Welle über die Tribüne, bevor es für die Teilnehmenden in die Unterkünfte ging, um Kräfte für die anstehenden Tage zu sammeln.

Am Freitagmorgen um 8:30 Uhr starteten die ersten Boote auf die 3.000 Meter Langstrecke. Es wurde um jede Sekunde gekämpft, um in der Abteilung zu gewinnen und sich für die Bundesregatta am Sonntag in eine möglichst gute Position zu bringen. Vor allem bei der Wende konnten einige Mannschaften Zeit rausholen und andere Boote in der Gesamtwertung hinter sich lassen. Auf den letzten Metern Richtung Ziel halfen die lauten Anfeuerungsrufe von der Tribüne dabei die letzten Kräfte zu mobilisieren.

Zur Mittagszeit musste es plötzlich schnell gehen. Aufgrund eines heftigen Unwetters mussten die Rennen für ca. 90 Minuten unterbrochen werden. Während die letzten Sportler:innen ihr Rennen beendeten und den Weg zu den Anlegestegen suchten, sicherten die Mannschaften an Land alle Boote. Als das Gewitter und der Sturm schließlich weiterzogen, zeigte sich die Sonne und die Regatta konnte unter sommerlichen Bedingungen weitergeführt werden.

Um 18 Uhr startete unter lauten Schlachtrufen und feierlicher Atmosphäre die Siegerehrung des älteren Jahrgangs. Nach der Hälfte der Siegerehrung musste diese leider abgebrochen werden und nach Beratungen der Regattaleitung mit den Landesjugendleitungen wurde die Siegerehrung nicht fortgeführt. Grund für den Abbruch waren zeitliche Verzögerungen im Ablauf der Siegerehrung.

Alle Landesruderjugenden erhalten von der Deutschen Ruderjugend die nicht verteilten Medaillen und können mithilfe der Ergebnisse Ruderjugend-interne Siegerehrungen ihrer Sportler:innen durchführen. Die passenden Fotos können die Sieger:innen im Laufe des Samstags nachholen. Das Podest vor der Tribüne und das Siegerschild stehen dafür zur Verfügung.

Am Samstag geht es für die Teilnehmenden um die nächsten Medaillen und Punkte beim Allgemeinen Sportwettbewerb, bevor am Sonntag der Abschluss mit der Bundesregatta ansteht.

Impressionen von der Langstrecke gibt es in der Galerie oder auf dem Instagram Account der Deutschen Ruderjugend.

Die Deutsche Ruderjugend freut sich auf einen erfolgreichen und sonnigen zweiten Wettkampftag in Berlin-Grünau.