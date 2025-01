Ausbildung Trainer C BFD 2024

Jahrgang 2024/2025 Bundesfreiwilligendienst über die Deutsche Ruderjugend

Mitte November war es wieder soweit: Fast alle, die ein BFD oder FSJ im Rudern absolvieren, trafen sich in der Ruderakademie Ratzeburg – voller Erwartungen und gepackten Taschen, nach teils abenteuerlichen

Anreisen mit der Deutschen Bahn.

Andreas fand einen super Einstieg mit den passenden Spielen und ehe wir uns versahen, fanden wir uns in fünf Gruppen wieder, mit denen wir anstelle einer Prüfung, im Laufe der Ausbildung verschiedene Aufgaben präsentierten. Jeden Morgen um 8 Uhr gab es Frühstück. Ein paar unermüdliche hatten zu diesem Zeitpunkt schon ihre erste Trainingseinheit absolviert. Um 8.30 Uhr kamen dann die, die am Abend zuvor vielleicht etwas mehr gefeiert hatten.

Besonderen Spaß machten die Lerneinheiten, zum Thema Boote trimmen, Trainingsplanung, Krafttraining und Stabilisationstraining. Da konnten sich die 27 Freiwilligendienstleistenden ihre bisherigen Erfahrungen gut einbringen und sich mit den Anderen über viele verschiedene Aspekte austauschen. Weitere Inhalte waren unter anderem Sportmedizin, Ernährung, Coastel Rowing und das Planen einer Sportstunde.

Sowohl vormittags als auch nachmittags durften wir uns über Kekse und Kaffee freuen. Und pünktlich um 12.30 Uhr begannen unsere Mägen zu knurren an, da wir von der Küche regelmäßig mit leckeren Mahlzeiten beglückt wurden. An den Abenden fand für die Einen wieder Training an, die anderen hatten ein nettes Zusammensein im Seminarraum und die nächsten machten die örtliche Kneipe oder den Supermarkt unsicher.

12 Tage mit viel Spaß und Themen rund ums Rudern neigten sich dann dem Ende zu und nach einem letzten stärkenden Mittagessen und der Trainer C-Lizenz in der Tasche ging es wieder nach Hause. Im großen Ganzen waren es zwei recht anstrengende aber auch schöne Wochen in angenehmer Atmosphäre.