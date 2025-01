Beach-Sprints im Programm der YOG Dakar 2026

Das Exekutive Board des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat kurz vor Weihnachten die Wettbewerbe und Athletenquoten für die Jugendolympischen Spiele (YOG) in Dakar (Senegal) vom 31.10. – 13.11.2026 bestätigt, wie World Rowing auf seiner Website berichtet.

Das IOC hat seinen Fokus auf Wettbewerbe gerichtet, die eine Bedeutung in der ausrichtenden Region haben können sowie höchste Ansprüche an derartige Spitzenwettkämpfe und die Gleichheit der Geschlechter gewährleisten. Dazu wurde jeweils eine Disziplin aus jeder der 25 Sportarten des Gesamtprogramms ausgewählt. Für den Rudersport sind das die Beach Sprints des Coastal Rowing. Die Regatta wird 2026 gemeinsam mit anderen Wasser- und Strandsportarten in drei Rennen an der attraktiven Saly Beach im Süden Dakars ausgetragen:

Junioren-Einer (JM1x),

Juniorinnen-Einer (JW1x),

Mixed Doppelzweier (JMix2x)

Insgesamt können sich je 32 Juniorinnen und Junioren qualifizieren. Bis März 2025 plant World Rowing, in Absprache mit dem IOC die Qualifikationsmöglichkeiten zu erarbeiten. Als erste Regatta sind derzeit die World Rowing Beach Sprint Finals in Rio de Janeiro vom 23. – 26.10.2025 vorgesehen

World Rowing startet eine weltweite Wachstumsstrategie, die durch erhöhte Investitionen in allen Regionen und die Teilnahme an hochkarätigen Multisportveranstaltungen untermauert wird und zunächst die Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles fokussiert. Auf nationaler Ebene setzt der DRV diesen Ansatz um, denn 2028 ersetzt der Beach Sprint die Leichtgewichtsrennen über 2000m. Daher gilt es, die neue Disziplin aufzubauen, zumal die Anforderungen an die Aktiven andere als über die traditionelle Wettkampfstrecke sein werden.