Bekanntmachung Nr. 5066 - Bekanntgabe der Wahlvorschläge für den 67. Deutscher Rudertag 2024 Halle

Mit Amtlicher Bekanntmachung Nr. 5059 vom 26.07.2024 wurden die Verbandsmitglieder, die Organe des Verbandes, die Regelkommission sowie die Ruderjugend aufgefordert, Kandidaten/Kandidatinnen für die auf dem Rudertag anstehenden Wahlen vorzuschlagen.

Die Vorschläge sind gem. § 15 Abs. 5 DRV-Grundgesetz 6 Wochen vor dem Rudertag bekanntzugeben.

Im Anhang finden Sie in der Bekanntmachung Nr. 5066 die Wahlvorschläge, die bis zum heutigen Tag eingegangen sind.

Auch nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung können die Verbandsmitglieder weiterhin Wahlvorschläge einreichen, selbst wenn bereits Vorschläge aufgeführt sind. Diese sind schriftlich über die Geschäftsstelle des Deutschen Ruderverbandes an den Vorstand zu richten.

In den Fällen, in denen noch keine Vorschläge vorliegen, ist der Verband sogar auf Vorschläge aus den Vereinen angewiesen.