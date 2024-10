Berichte des DRJ-Vorstandes Teil II

Schwedencamp

Im Herbst 2022 beginnt die Vorbereitung für das Schwedencamp 2023. Fokus ist hierbei einerseits die Fertigstellung des Materials, welches für das Camp gebraucht wird und in unserer gemieteten Bootshalle im schwedischen Lennartsfors gelagert werden soll; andererseits wollen wir die Kommunikation und Organisation innerhalb des Betreuer*innen Teams optimieren. Eine genaue Aufgabenbeschreibung und -verteilung sowie regelmäßige Videokonferenzen sorgen für bessere Arbeitsabläufe. Das Camp im Sommer 2023 wird mit 21 Kindern und Jugendlichen sowie 6 Teamer*innen ein voller Erfolg, auch wenn das regnerische Wetter die Wanderfahrten erschwert.

Material und Boote lagern nun größtenteils in Schweden, was die Vorbereitung vereinfachen soll. Die Nachbereitung des Camps findet im Rahmen des Juniorteam Wochenendes Ende September in Duisburg statt. Gleichzeitig werden mit dem Juniorteam die Weichen für weitere Camps gestellt.

Im Olympischen Jahr findet kein Schwedencamp statt, jedoch beginnt bereits im September die Vorbereitung für das Camp im Sommer 2025.

Diversity

Wir als Deutsche Ruderjugend haben uns die Förderung von Vielfalt und Toleranz auf die Fahnen geschrieben. Dazu gehören einerseits die „DRJ Diversity Shirts“, welche gegen eine Spende auf unterschiedlichen Veranstaltungen erworben werden können, um „Flagge zu zeigen“. Andererseits führen wir Beratungen für Vereine und Einzelpersonen durch. Auch Bildungsangebote zum Thema Vielfalt sind Bestandteil unserer Arbeit. Im Rahmen unserer digitalen Workshopreihe Anfang diesen Jahres wurde am 27.02 eine online Fortbildung zum Thema „Diversity im (Ruder-) Sport“ durchgeführt.

Aus- und Weiterbildung

Die Ausbildung zur Jugendleitercard „Juleica“ wird von DRV-Bildungsreferent Andreas König organisiert und geleitet. Seitens der DRJ finden Seminare unter anderem zu den Themen Junges Engagement, Prävention sexualisierter Gewalt und Diversity statt. Die Ausbildung besteht aus zwei Teilen, welche immer abwechselnd im Frühjahr (Teil A) und Herbst (Teil B) stattfinden. Im November 2022 waren 11 Teilnehmende, im März 2023 19, im Dezember 2023 17 und im April diesen Jahres 11 Teilnehmende in Ratzeburg bzw. Hannover anwesend.

DRJ-Juniorteam

In der letzten Wahlperiode hat Paul Rosenberg die Leitung des Juniorteams übernommen und er hat bei zu einigen Weiterentwicklungen beigetragen. Eine wesentliche Neuerung war die Neugründung des Arbeitskreises Juniorteamrat, der aus vier engagierten Mitgliedern des Juniorteams besteht: Finja Kotter, Finnja Mayfeld, Hannah Schleupner und Selina Glasner. Dieser Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, die Interessen und Belange des Juniorteams aktiv zu vertreten und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand zu stärken.

Der Arbeitskreis hat erfolgreich mehrere digitale Come Together sowie zwei Präsenztreffen des Juniorteams organisiert. Das Juniorteamtreffen 2023 fand in Duisburg statt, während das Treffen 2024 im Rahmen des Netzcups in Rendsburg durchgeführt wird. Diese Veranstaltungen fördern den Austausch und die Vernetzung innerhalb des Juniorteams und bringen frische Ideen und Impulse. Ein zentrales Anliegen des Arbeitskreises war es, Ideen und Konzepte zu entwickeln, um die Bedingungen für unsere Freiwilligen zu verbessern. Hierzu wurden verschiedene Ansätze erarbeitet, die darauf abzielen, die Attraktivität der Mitarbeit im Juniorteam zu erhöhen, z.B. die Etablierung eines jährlichen Juniorteamtreffens. Das Juniorteam hat sich verstärkt nach außen vertreten, um die Sichtbarkeit unserer Arbeit zu erhöhen und neue Mitglieder zu gewinnen. Dies hat bereits Früchte getragen, da wir in den letzten beiden Jahren etwa 10 neue aktive Juniorteamer gewinnen konnten.

Trotz dieser positiven Entwicklungen stehen wir nach wie vor vor Herausforderungen. Es ist uns nicht gelungen, nachhaltig junge Menschen für Veranstaltungen der DRJ zu erreichen. Zudem haben wir Schwierigkeiten, genügend Teamer und Betreuer für unsere Projekte zu finden. Diese Problematik erfordert eine kontinuierliche Auseinandersetzung und strategische Planung.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Rahmenbedingungen durch die Möglichkeit zur projektbezogenen und veranstaltungsbezogenen Arbeit verbessert wurden. Dies bietet uns die Flexibilität, unsere Aktivitäten gezielt zu planen und durchzuführen, was zur Steigerung der Effizienz und Motivation im Juniorteam beiträgt.

Ausblick: In den kommenden Jahren werden wir weiterhin an der Stärkung des Juniorteams arbeiten und versuchen, die oben genannten Herausforderungen anzugehen. Der Austausch mit dem Vorstand und die Einbeziehung neuer Ideen werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis und den Mitgliedern des Juniorteams blicke ich optimistisch in die Zukunft und freue mich auf die bevorstehenden Aktivitäten.

Indoor Rowing

Im November 2022 wurde ein neu gegründeter Arbeitskreis im DRV ins Leben gerufen, der sich der Weiterentwicklung des Indoor Rowings widmet. Zu Beginn stand der Arbeitskreis unter der Leitung von Axel Eimers. Nach seiner Übergabe übernahm Marc Hildebrandt die Verantwortung, bevor die Leitung aktuell von Katarina von Kodolitsch übernommen wurde. Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, das Indoor Rowing im DRV gezielt voranzutreiben und zu fördern. Ein erster Meilenstein in dieser Bestrebung war die Durchführung des 1. DRV Indoor Rowing Championats, das mit großem Erfolg stattfand. Ein weiterer bedeutender Erfolg des Arbeitskreises war die Entwicklung des Deutschen Indoor Rowing Abzeichens, das sich großer Beliebtheit erfreut. Dieses Abzeichen ermöglicht es Sportlern, ihre Fortschritte im Indoor Rowing zu dokumentieren und zu feiern, was die Motivation und das Engagement in diesem Bereich weiter erhöht. Aktuell arbeitet der Arbeitskreis an der Entwicklung neuer Ideen zur Weiterentwicklung der Deutschen Indoor Rowing Meisterschaft. Hierbei stehen die Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen sowie die Steigerung der Attraktivität der Meisterschaft im Fokus. Zusätzlich werden Konzepte für die Durchführung einer Challenge im Winter erarbeitet, um die Community auch in der kalten Jahreszeit zu aktivieren und spannende Vergleich zu ermöglichen.

Insgesamt zeigt sich, dass der Arbeitskreis des DRV für Indoor Rowing eine dynamische und zukunftsorientierte Plattform darstellt, die das Potenzial hat, diese Disziplin innerhalb des Rudersports nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen und die Möglichkeit, aktiv zur Weiterentwicklung des Indoor Rowings beizutragen.

Bundeswettbewerb 2023 und 2024

Nach einigen Herausforderungen in den letzten Jahren, insbesondere bei der Suche nach Ausrichtern für den Bundeswettbewerb, hat sich die Situation nun deutlich verbessert. Dank öffentlicher Ausschreibungen, zahlreichen Gesprächen mit potenziellen Ausrichtern und einer frühzeitigen Planung ist die Ausrichtersuche in den nächsten Jahren auf gute Füße gestellt.

Der Bundeswettbewerb 2023 in Brandenburg verzeichnete 1.048 teilnehmende Sportlerinnen und Sportler. Trotz wetterbedingter Unterbrechungen und herausfordernder Windverhältnisse am Sonntag wurde der Wettbewerb erfolgreich durchgeführt. Um die Sicherheit der Athletinnen und Athleten und die Fairness zu gewährleisten, musste die Streckenlänge der Bundesregatta nach etwa der Hälfte der Rennen auf 500 Meter verkürzt werden. Dennoch konnte der Wettbewerb ordnungsgemäß beendet werden und bereits der Ausrichter für 2024, Berlin, vorgestellt werden.

Der Bundeswettbewerb 2024 in Berlin brachte erneut 1.031 Sportlerinnen und Sportler zusammen. Eine besondere Neuerung war die erstmalige Nutzung der neu sanierten Tribüne auf der historischen Regattastrecke. Trotz des begrenzten Platzes an der Regattastrecke wurde die Veranstaltung dank einer hervorragenden Organisation reibungslos durchgeführt. Eine kurze Gewitterunterbrechung konnte durch gut ausgearbeitete Notfallpläne schnell bewältigt werden. Zudem wurde der Ausrichter für 2025, Regatta München, offiziell vorgestellt.

Sowohl in Brandenburg als auch in Berlin gelang es, Sammelunterkünfte und Sammelverpflegung für die Teilnehmenden anzubieten, was sich sehr positiv auf die Organisation auswirkte.

Wir freuen uns bereits auf den 56. Bundeswettbewerb an der Regattastrecke in München, für den die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen.

DRJ-Förderlehrgänge 2023 und 2024

In den letzten beiden Jahren standen unsere Lehrgänge vor besonderen Herausforderungen, vor allem durch den Mangel an Betreuerinnen und Betreuern, wodurch leider jeweils nur ein Lehrgang in Ratzeburg angeboten werden konnte. Im letzten Jahr mussten wir uns aufgrund der noch andauernden Umbauarbeiten an der Akademie mit eingeschränkten Möglichkeiten arrangieren. Dieses Jahr jedoch hatten wir die Chance, die neu gestalteten Räumlichkeiten und verbesserten Trainingsmöglichkeiten voll auszunutzen. Ein bedeutender Schritt war bereits im vergangenen Jahr die Aufnahme des Athletiktrainings unter der fachkundigen Anleitung von Hendrik Bohnekamp als fester Bestandteil des Lehrgangs. Ein weiteres Highlight des vergangenen Jahres war der spannende Vortrag von Bundestrainer Adrian Bretting. In diesem Jahr wurde das Lehrgangsprogramm um den Programmpunkt Coastal Rudern ergänzt. Ziel war es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die neuen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten vorzustellen und das Interesse an diesem Thema zu wecken. Eine besondere Bereicherung waren in beiden Jahren die Beiträge unserer Kaderathletinnen und -athleten, die den Lehrgang aktiv unterstützten und ihre persönlichen Erfahrungen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilten.