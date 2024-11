Bestimmungen für das Jungen- und Mädchenrudern 2025 veröffentlicht

Die DRJ hat die in 2024 aktualisierten und damit für 2025 gültigen Bestimmungen für das Jungen- und Mädchenrudern veröffentlicht

In den Jugendratsitzungen im Januar und November 2024 sowie auf dem Jugendrudertag 2024 in Hamburg waren die Bestimmungen für das Jungen- und Mädchenrudern (kurz BestJuM) Thema und sind intensiv diskutiert worden. Zwei Anträge sind angenommen worden. Zum einen hat der Jugendrat beschlossen den regelmäßigen Änderungsprozess für die BestJuM transparent zu regeln. Zum anderen wurden die Regelungen zum Einsatz von Wettkampfrichter*innen auf JuM-Regatten leicht überarbeitet, um den besonderen Anforderungen gerade von Kindern im Rudersport gerecht zu werden.

Um Regeländerungsanträge bestmöglich vorzubereiten, abzuwägen und nachvollziehbar zu gestalten, hat der Jugendrat beschlossen, ein geordnetes Verfahren für Regeländerungsanträge für die BestJuM zu etablieren und zu veröffentlichen. Teil dieses Verfahrens ist ein beratendes Gremium des Jugendrates, das Anträge inhaltlich aufbereitet und beratend zur Seite steht. Ziel dieses Verfahrens ist es aber auch bis November eines jeden Jahres die jeweils gültige Fassung der BestJuM für das Folgejahr zu veröffentlichen, damit Ruder*innen, Trainer*innen und Veranstalter*innen eine gewisse Planungssicherheit haben.

Inhaltlich wurde der Passus zu den Anforderungen an Wettkampfrichter*innen auf Kinderregatten angepasst. Insbesondere Kinderregatten benötigen erfahrene und kindergerechte Wettkampfrichter*innen. Nichtsdestotrotz sollen bestehende Angebote für Kinder nicht aufgrund eines Mangels an Wettkampfrichter*innen verhindert werden. Die vorgeschlagene Neufassung erlaubt weiterhin die Durchführung einer Kinderregatta mit nur einem/einer Wettkampfrichter/in. Allerdings wird durch die Neuformulierung deutlicher, dass diese lizensierte Person aktiv in die Kinderregatta einzubinden ist.

Weitere Informationen zu dem Regeländerungsverfahren aber auch eine Version der Regeln mit den kenntlich gemachten Änderungen findet ihr unten auf dieser Seite.