BFD-Einführung 2024

Vom 28. bis 31. Oktober war ich in der Ruderakademie Ratzeburg zum Einführungsseminar der Deutschen Ruderjugend für meinen Bundesfreiwilligendienst. Die Tage waren vollgepackt und ziemlich cool, um uns alle auf das kommende Jahr im BFD vorzubereiten. Am ersten Tag gab’s nach der Ankunft erstmal ein lockeres Kennenlernen, und später wurden dann alle organisatorischen Dinge geklärt. Danach ging’s direkt in die Sporthalle – eine echt gute Idee, um alle etwas aufzulockern und gleich in Bewegung zu kommen.

Am zweiten Tag ging es dann inhaltlich richtig los: Der Bildungsreferent Andreas König erklärte uns alles Wichtige zu Kinder- und Jugendschutz sowie zur Gewaltprävention. Diesen Teil sollte die Jugendsekretärin Vera Hemb übernehmen; sie fiel jedoch krankeitsbedingt leider aus. Am Nachmittag kamen mit Jonas Jordans ein ehemaliger BFDler vorbei, der uns seine Erfahrungen schilderte und Tipps gab. Das war echt hilfreich. So bekamen wir ein bisschen das Gefühl, was uns im BFD erwartet.

Mittwochmorgen startete mit einem kleinen Fotoshooting für rudern.de, verbunden mit einem kleinen selbstgeschriebenen Text um uns alle vorzustellen. Danach stand ein Actionbound auf dem Programm, also so eine Art digitale Schnitzeljagd – perfekt, um noch enger als Team zusammenzuwachsen. Am Nachmittag klärte Andreas uns dann über unsere Rechte und Pflichten im BFD auf, sodass auch wirklich keiner von uns mehr seine Aufsichtspflicht verletzt. Dieser Teil wurde kurz unterbrochen vom Bundestrainer Tim Schönberg, der uns zum Rudern in den neuen Row Cave einlud.

Am letzten Tag ging es nochmal um praktische Dinge: Wir bekamen Hinweise zu den Tools wie Microsoft Teams und SAMS, die wir im BFD nutzen, und Andreas gab uns eine kleine Einführung ins Projektmanagement. Immerhin werden wir alle ein BFD-Projekt durchführen. Nach dem Mittagessen hieß es dann Abschied nehmen und zurück an die Einsatzorte. Insgesamt war das Seminar eine gute Mischung aus Infos und Action – ich fühle mich jetzt auf jeden Fall bereit für mein BFD-Jahr!