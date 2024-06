Coastal EM 2024 in Danzig: Deutsche Mannschaft bereit für den Wettkampf

Es so weit: Vom 20. bis 23. Juni finden in Danzig die European Rowing Coastal and Beach Sprint Championships 2024 statt. Dieses Event verspricht spannende Wettkämpfe, bei denen sich die besten Küstenruderer Europas messen werden, und hochkarätige Leistungen.

Die Coastal EM in Danzig ist Teil des offiziellen Kalenders von World Rowing und wird an der malerischen Küste der polnischen Hafenstadt ausgetragen. Das Event umfasst zwei Hauptdisziplinen: das Coastal Rowing und den Beach Sprint. Während beim Coastal Rowing längere Strecken auf dem offenen Meer gerudert werden, zeichnet sich der Beach Sprint durch kurze, schnelle Rennen mit spektakulären Wendemanövern aus.

Für Zuschauer bietet das Event eine einzigartige Gelegenheit, die Faszination des Coastal Rowings hautnah zu erleben. Die Veranstaltungsseite auf worldrowing.com bietet alle wichtigen Informationen zu den Rennen, Zeitplänen und Ergebnissen.

Im Fokus steht die Disziplin Beach Sprint, in der es bei den Olympischen Spielen 2028 erstmals drei Medaillenentscheidungen geben wird. Das deutsche Team reist mit den vier Athlet: innen, Aron Fuchs, Anne Kistenpfennig, Julia Tertünte und Franz Werner (Berliner RC, Mainzer RV, RV Münster, Pirnaer RV), nach Danzig, von denen drei erstmals an einem internationalen Beach Sprint Event teilnehmen werden. Bereits bei den DRV-Ausscheidungsrennen zur EM Qualifikation in Warnemünde Ende Mai haben die Athlet: innen ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt und sich ihren Startplatz bei diesem wichtigen Wettbewerb gesichert.

In den olympischen Disziplinen CW1x (15 Meldungen), CM1x (23 Meldungen) und CMix2x (18 Meldungen) werden die deutschen Athlet: innen antreten und versuchen, sich gegen die starke internationale Konkurrenz durchzusetzen.

„Wir reisen mit einer interessanten, aber im Beach Sprint noch sehr unerfahrenen, Mannschaft nach Danzig. Das Ziel sollte sein, sich in allen drei Bootsklassen für den Final Block, also die besten Acht, zu qualifizieren und anschließend -vielleicht- für die ein oder andere positive Überraschung zu sorgen. Ich bin sehr froh, dass mit Sina Burmeister eine im Beach Spint sehr erfahrene Trainerin die Betreuung der deutschen Athlet: innen in Danzig übernimmt“, erklärt Hendrik Bohnekamp, der aktuell den Bereich "Coastal" koordiniert.

Neben den deutschen Teilnehmern werden auch Ruder: innen aus anderen europäischen Ländern erwartet, die in der Vergangenheit bereits starke Leistungen gezeigt haben. Zu den Favoriten zählen unter anderem die Mannschaften aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich, die traditionell im Coastal Rowing sehr erfolgreich sind.

Ein besonderes Highlight wird sicherlich das Aufeinandertreffen der Spitzenruder: innen in den Finalrennen, bei denen es nicht nur um Medaillen, sondern auch um den Europameistertitel geht.

Die Coastal EM in Danzig verspricht ein unvergessliches Wochenende voller Sport, Spannung und spektakulärer Momente. Das deutsche Team ist bereit, sich der internationalen Konkurrenz zu stellen. Wir wünschen den Athlet: innen viel Erfolg und hoffen auf viele spannende und faire Rennen.