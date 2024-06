Coastal Rowing Camp Süddeutschland

Coastal Rowing ist nun offiziell im olympischen Programm für 2028 in LA. Doch was ist dieses Coastal Rowing Beach Sprint eigentlich? Spaß und Action pur. Am besten probierst du das einfach mal aus! Doch dafür in den Norden von Deutschland fahren? Musst du nicht.

Das Coastal Rowing Camp des Umer Ruderclub Donau in Zusammenarbeit mit der DRJ bietet dir die Möglichkeit ein tolles Wochenende mit deinen Ruderkameraden zu verbringen. Ihr lernt den Beach Sprint kennen, das heißt ihr Fahrt einen Bojenparkour auf Zeit ab. Am Anfang kann das ziemlich überfordernd sein, deshalb fangen wir erstmal auf einem See an. In diesem Coastalcamp lernst du erstmal Coastalboote und den Bojenparkour kennen. Dann werden wir in vielen kleinen Wettkämpfen Stück für Stück euch schneller machen, und an den Coastalspezifischen Feinheiten arbeiten. Also das Einsteigen, das Steuern und die Wenden. Damit seid ihr dann gewappnet für einen kleinen Wettkampf am Sonntag. Das Ganze lernt ihr von Beach Sprint Erfahrenen Sportlern und Trainern.

Ihr seid im Ulmer Ruderclub untergebracht und könnt sowohl einfach mit dem Zug, als auch mit dem Auto anreisen. Für gute Verpflegung und Abwechslungsreiches Programm ist gesorgt.

Also packt die Badehose ein und habt ein tolles Wochenende in Ulm, um Ulm und um Ulm herum.

Nachfolgend findet ihr unser Programm!