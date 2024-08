Coastal Rowing DM 2024 in Flensburg: Die Spannung steigt

Vom 16. bis 18. August 2024 richtet Flensburg die erste Deutsche Meisterschaft im Coastal Rudern aus. Rund 100 Athletinnen und Athleten werden sich in dieser historischen Premiere auf den Wellen der Ostsee messen. Auch wenn das Meldeergebnis vergleichsweise klein ist, verspricht die Meisterschaft spannende Rennen und intensive Wettkämpfe. Coastal Rudern, das im vergangenen Jahr in das olympische Programm aufgenommen wurde, zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich – und diese Meisterschaft ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung dieser Disziplin in Deutschland.

Kompakte Teilnehmerfelder, spannende Wettkämpfe

Mit rund 100 Starterinnen und Startern bietet die Meisterschaft zwar ein eher überschaubares Teilnehmerfeld, doch die Qualität der Rennen wird dadurch keineswegs geschmälert. Die Beachsprints, bei denen Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und der Kampf mit den Elementen im Vordergrund stehen, versprechen besonders packende Duelle.

Logistik und Anreise

Der Ruderklub Flensburg, der die Meisterschaft ausrichtet, liegt in einem idyllischen Naherholungsgebiet und ist nicht direkt mit dem Auto erreichbar. Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen können jedoch am nahegelegenen Parkplatz beim Ostseebad parken und das Veranstaltungsgelände bequem zu Fuß erreichen.

Livestream für Daheimgebliebene

Für alle, die nicht persönlich vor Ort sein können, gibt es die Möglichkeit, die Rennen live zu verfolgen. Ein Livestream wird bereitgestellt, damit niemand die spannenden Wettkämpfe verpasst. So können auch Daheimgebliebene die erste Deutsche Coastal Meisterschaft in Flensburg hautnah miterleben.

Livestream für Samstag: https://sportdeutschland.tv/deutscherruderverband/1-deutsche-coastal-meisterschaft-2024-samstag

Livestream für Sonntag: https://sportdeutschland.tv/deutscherruderverband/1-deutsche-coastal-meisterschaft-2024-sonntag

Weitere Details zur Veranstaltung und das vollständige Meldeergebnis finden Sie hier.