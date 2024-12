Das Deutsche Indoor-Rowing-Sportabzeichen seit Januar 2024 - ein Erfolgskonzept

Mit der Einführung des Deutschen Indoor-Rowing-Sportabzeichens am 1. Januar 2024 (weitere Informationen hier) wurde eine neue Möglichkeit geschaffen, sportliche Leistungen auch außerhalb des Wassers zu würdigen. Die Teilnehmenden können je nach erreichter Distanz in drei Zeitintervallen das Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold ihrer Altersklasse erlangen.

Obwohl zu Beginn Zweifel bestanden, ob die Kriterien für Gold realistisch erreichbar seien, zeigen die bisherigen Zahlen ein anderes Bild: Von 150 eingereichten Anträgen konnten 52 Abzeichen in Bronze, 32 in Silber und beeindruckende 66 in Gold vergeben werden.

Die Resonanz ist bundesweit positiv, wobei die Mehrheit der Teilnehmenden aus Rudervereinen stammt. Auch Organisationen aus dem Fitnessbereich haben sich beteiligt. Besonders hervorzuheben ist die Binger Rudergesellschaft von 1911 e.V., die mit zwölf Teilnehmenden eine überdurchschnittlich hohe Beteiligung verzeichnete.