Denkwerkstatt Verein am 18.12.2024

Der Deutsche Ruderverband lädt zur Denkwerkstatt Verein am Mittwoch, 18.Dezember 2024 von 19.30 bis 21.00 Uhr ein.



Für diese digitale Veranstaltung konnten wir Gerd Jakobs gewinnen, der euch Trainingsmöglichkeiten mit digitalen Tools vorstellen möchte. Natürlich steht er auch für eure Fragen im Anschluss zur Verfügung.

Anschließend wird es die Möglichkeit geben, Tipps und News auszutauschen. Die Veranstaltung führen wir via Zoom durch. Alle Teilnehmer:innen können sich per Wort sowie Bild einbringen. Auch die Chatfunktion wird für alle offen einsehbar sein.

Und so meldet ihr euch an:

Sendet uns euren Namen, Verein, E-Mail-Adresse per E-Mail (martina.schott@rudern.de). Die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz mailen wir euch kurz vor dem Termin zu.

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!