Deutsche Ruderergometer-Meisterschaften am Sonntag, den 2. Februar 2025 in Kettwig! Erstmals werden die Meister ohne Vorläufe ermittelt!

Am ersten Sonntag im Februar stehen für und den Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verband (NWRV) und den Deutschen Ruderverband (DRV) die ersten Meisterschaften des Jahres an. Bereits zum 29. Mal werden der „NWRV Indoor-Cup“ und die „Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften“ ausgetragen. Sie werden von der Kettwiger Rudergesellschaft und dem Kettwiger Ruder-Regattaverein ausgerichtet und finden einmal mehr in der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums in Essen-Kettwig statt.

Doch in diesem Jahr wird sich in „Deutschlands Ergo-Tempel Nr. 1“ vieles verändern. Erstmals wird es keine Vorläufe mehr geben. Es gibt nur Finalläufe, wo die schnellste geruderte Zeit über den Sieg entscheidet. Es stehen bis zu 32 Concept 2 Indoor-Rower zur Verfügung. Sollte es in einem Rennen mehr als 32 Teilnehmer geben, werden die Athleten nach ihrer Zielzeiten in die Läufe gesetzt. Die Schnellsten starten zuletzt. Um alle Teilnehmer ins Rampenlicht zu stellen wird die Eventfläche vergrößert. Zwei Großbildleinwände halten die Zuschauer über den Stand des Rennens auf dem Laufenden.

Durch den Wegfall der Vorläufe bleibt Raum, um etwas Neues auszuprobieren. So werden Rennen über die 500 Meter Distanz angeboten. Die Para-Rennen werden ausgebaut und Inklusions-Zweier in allen Altersklassen angeboten. Einzelpersonen können für einen Los-Vierer melden.

Über 600 Ruderinnen und Ruderer aller Altersklassen aus dem gesamten Bundesgebiet werden zu diesen Meisterschaften erwartet. Die Mischung zwischen absolutem Spitzensport und einer perfekt inszenierten Bühnenshow stößt bei den Aktiven, Betreuern, Zuschauern und nicht zuletzt den Medienvertretern immer wieder auf begeisternde Resonanz. Neben den begehrten Meisterschaftsmedaillen erhalten die Sieger der einzelnen Rennen vom Ausrichter eine Ergo-Miniatur. Der NWRV lobt für den erfolgreichsten Verein in der Gesamtwertung einen Concept2 Indoor-Rower aus. Es lohnt sich also sich auf den Weg in die Ruhrmetropole zu machen.

Alle Infos zu diesem Event gibt es auf www.indoor-cup.de. Der Meldeschluss ist am Mittwoch, den 22. Januar 2025 um 18 Uhr.