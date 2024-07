Deutsche Studenten-Ruder-Nationalmannschaft erwartet spannende Rennen bei der WUC Rudern 2024

Vom 03. Bis 06. Juli werden die World University Championships (WUC) Rudern in Rotterdam auf der Willem-Alexander Baan mit studentischen Athlet:innen aus der ganzen Welt ausgetragen. Für die deutschen Ruder:innen sowie das Trainerteam um Disziplinchef Sören Dannhauer gilt es die Erfolge aus den Vorjahren zu bestätigen und einen Ausblick auf die Rhine-Ruhr-Games in Duisburg im kommenden Jahr zu erhalten. "Denn dort möchte der adh und das Ruderteam eine vollständige Mannschaft an den Start bringen", blickt Sören Dannhauer optimistisch in die Zukunft.

Bei der WUC misst sich unser 28-köpfiges Team mit Sportler:innen aus 26 verschiedenen Nationen. Mit Mark Hinrichs und Tom Tewes sind zwei Riemer im Team, die bereits 2022 im Deutschlandachter erste Erfahrungen im A-Bereich sammeln konnten. Mit Arno Gaus, der beim Worldcup in Varese innerhalb von 40 Minuten das Finale im schweren Doppelvierer und im Anschluss eine beeindruckende Silbermedaille im leichten Einer einfahren konnte, verstärkt ein weiterer Athlet mit A-Erfahrung das WUC Team. Tori Schwerin ist aus dem U23 Bereich in den A-Bereich aufgestiegen, kann hier auf Kleinbooterfahrung und eine Bronzemedaille im Achter zurückblicken und kann ihre Erfahrungen in den Frauen-Achter einbringen.

"Aufgrund von Last-Minute-Nominierungen zur U23-Weltmeisterschaft in Kanada und gesundheitlichen Ausfällen kam es zu kurzfristigen Änderungen innerhalb des Teams, beispielsweise mit Elena Carius", erzählt Disziplintrainer Heiner Schwartz. Weiter ergänzt er: "In diesem Jahr planen wir das erste Mal mit vier Doppelstarts, um den Sportlerinnen und Sportlern auf internationalem Niveau noch mehr Rennerfahrungen zu ermöglichen." Gemäß dem Prinzip der angemessenen Förderung und Forderung der Athlet:innen.

Welche Mannschaften gehen für Deutschland an den Start?

W1x:

Katharina Bauer

LW 1x:

Natalie Weber

W4-:

Tabea Koop

Elena Carius

Annika Weber

Tori Schwerin

W8+:

Florian Koch

Tabea Koop

Tori Schwerin

Anika Weber

Elena Carius

Katharina Bauer

Charlotte Hentschel

Andra Aumann

Esther Böning

Mix 4x:

Tjorven Schneider

Arno Gaus

Moritz Witten

Natalie Weber

M2-:

Simon Schubert

Kaspar Virnekäs

M8+:

Till Martini

Simon Schubert

Kaspar Virnekäs

Tom Tewes

Julian Garth

Jannik Metzger

Mark Hinrichs

Jannis Matzander

Max Rosenfeld

Unterstützt werden die Sportler:nnen von unserem Trainerteam um Sören Dannhauer, Julia Hoffmann, Julia Leiding und Maximilian Pawlik. Die Delegationsleitung übernimmt Louisa Schuck. Das gesamte Team freut sich auf den internationalen Einsatz auf der WUC in Rotterdam.