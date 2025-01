Deutschlands Ergo-Tempel Nr. 1 eröffnet die neue Saison!

Deutsche Ruderergometer-Meisterschaften 2025 am 2. Februar 2025 in der THG-Sporthalle Essen-Kettwig

Wenn sich am ersten Sonntag im Februar die Türen der THG-Sporthalle in Essen-Kettwig öffnen, beginnt für viele Ruder:innen das Wettkampfjahr 2025 mit einem Highlight: den Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Bereits zum 29. Mal trägt der DRV im Rahmen des NWRV Indoor-Cups seine nationalen Meisterschaften im Indoor-Rudern aus – eine Veranstaltung, die sich in der nationalen und internationalen Ruderszene fest etabliert hat.

DRV-Titelkämpfe unter neuen Rahmenbedingungen

Die diesjährigen Meisterschaften bringen eine bedeutende Neuerung mit sich: Erstmals entfallen die klassischen Vorläufe. Stattdessen wurden die Trainer:innen im Vorfeld nach den Zielzeiten ihrer Athlet:innen befragt. So werden bei mehr als 32 Meldungen in einem Rennen zunächst die vermeintlich langsameren und dann die schnelleren Läufe gestartet. Diese Anpassung verspricht eine noch höhere Spannung in den Finals und sorgt für ein intensives Wettkampferlebnis.

Mit 18 Entscheidungen um die Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften stehen die DRV-Titelkämpfe im Zentrum des Events. Ergänzt wird das Programm durch die 21 Offenen Deutschen Indoor-Rowing-Meisterschafts- sowie 22 NWRV Indoor-Cup-Rennen, sodass insgesamt 61 hochkarätige Wettkämpfe auf dem Programm stehen.

Bereits um 9 Uhr fällt der erste Meisterschaftsentscheid in gleich vier Finalrennen. Das letzte Rennen des Tages ist für 16.05 Uhr angesetzt – ein kompaktes, hochklassiges Programm mit Deutschlands besten Ergometer-Ruder:innen.

Der Livestream ist wie üblich via sportdeutschland.tv erreichbar und beginnt um 9 Uhr mit den ersten Entscheidungen.

Steigende Teilnehmerzahlen und internationale Konkurrenz

Die Attraktivität der Meisterschaften spiegelt sich auch in den Zahlen wider: In den etablierten Rennen gab es 5 % mehr Meldungen als in den vergangenen Jahren. Auch die neu eingeführten Rennen wurden gut angenommen – ein vielversprechender Schritt für die Weiterentwicklung des Wettkampfformats.

Besonders erfreulich ist die internationale Beteiligung: Neben zahlreichen deutschen Athlet:innen treten auch Ruder:innen aus Norwegen, der Schweiz und den Niederlanden an. Diese internationale Konkurrenz unterstreicht die Bedeutung des Indoor-Ruderns und bietet spannende Vergleichsmöglichkeiten für die deutschen Sportler:innen.

DRV setzt auf Struktur und Service für die Sportlerinnen und Sportler

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr sind feste Siegerehrungsblöcke, die in den Zeitplan integriert wurden. Dies sorgt für eine bessere Planbarkeit für Aktive, Trainer:innen und Zuschauer:innen und gibt den Titelgewinnen den angemessenen Rahmen.

Im Siegerehrungsblock, der um 11.20Uhr beginnt, werden auch in diesem Jahr wieder die besten Vereine der Women’s Rowing Challenge geehrt.

Organisatorische Hinweise

Um die Parkplatzsituation zu optimieren, gibt es ebenfalls eine Anpassung: Der Parkplatz auf dem Schulhof ist ausschließlich für Vereinsbusse reserviert. Allen anderen Teilnehmenden und Zuschauenden wird empfohlen, den Parkplatz am Schwimmzentrum Kettwig (Im Teelbruch, 45219 Essen) zu nutzen. Ab 8 Uhr steht ein kostenloser Shuttle-Service zur Veranstaltungshalle bereit – einfach der Beschilderung folgen!

Sonderangebot für Teilnehmende

Für alle, die sich ein eigenes Wettkampf-Ergometer sichern wollen, gibt es wieder eine besondere Gelegenheit: Die Concept2 Deutschland GmbH bietet die in Kettwig genutzten Wettkampfgeräte zum Sonderpreis von 1.050 Euro an. Bestellungen sind online unter shop-de.concept2.com möglich.

Ein Event, das nur mit Teamarbeit möglich ist

Dass diese Meisterschaften auf höchstem Niveau stattfinden können, ist dem Engagement von rund 80 Helfer:innen zu verdanken. Ihr Einsatz ermöglicht es, dass Athlet:innen, Trainer:innen und Zuschauer:innen beste Bedingungen vorfinden.

Seid dabei, wenn die Indoor-Meister 2025 gekürt werden!

Ob Spitzensportler:in, Nachwuchstalent oder Zuschauer:in – am 2. Februar 2025 wird die THG-Sporthalle Essen-Kettwig erneut zum Zentrum des deutschen Indoor-Ruderns. Die neuen Deutschen Ruderergometer-Meisterinnen und -Meister werden hier gekürt! Spannung, Emotionen und Höchstleistungen sind garantiert.

Alle weiteren Infos unter www.indoor-cup.de.