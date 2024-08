Die RBL steht in den Startlöchern: erster Renntag am 17.08.2024 in Minden

Lange wurde dem Tag entgegengefiebert - am kommenden Samstag ist es soweit. Die Ruder-Bundesliga startet in ihre 16. Saison. Unter dem Motto „Näher dran geht nicht“ richtet der Bessel-Ruder-Club in Minden den ersten Renntag auf der „Alten Fahrt“ am Wasserstraßenkreuz aus.

Bereits zum 5. Mal ist

die RBL zu Gast in Ostwestfalen

ist die Spundwand der nur 24 Meter breiten Brücke die große Herausforderung für alle Steuerleute und

der Abstand zwischen den Teams und den Zuschauern so gering.

Auf keiner anderen Regattastrecke kommen die Zuschauer so nah an das Renngeschehen heran und können den Wind der vorbeiziehenden Boote und das aufspritzende Wasser spüren.

In diesem Jahr messen sich dort 14 Männer- und 7 Frauenachter in der stärksten Sprintliga des Rudersports. Neben Teams, die bereits seit vielen Jahren zum RBL-Tross gehören, sind in diesem Jahr auch neue Mannschaften am Start, die es den bisher dominierenden Crews schwer machen wollen. Das verspricht Spannung und viele spannende Rennen.

Erfreulicherweise haben bei den Juniorinnen und Junioren je vier Boote gemeldet. „Wir möchten den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, RBL-Luft zu schnuppern und hoffen, dass sie den Spirit der Liga für sich mitnehmen. Den Nachwuchs benötigen wir, um die Liga auch in den nächsten Jahren weiter als Regattaformat anbieten zu können“, erläutert Carsten Böhning, Mitorganisator der Ruder-Bundesliga.

Für die Zuschauer stehen ausreichend Parkmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung zur Regattastrecke zur Verfügung. Das Cateringteam sorgt den ganzen Tag über für Verpflegung.

Wer die Regatta in Minden nicht besuchen kann, hat die Möglichkeit den Livestream zu verfolgen: https://sportdeutschland.tv/ruderbundesliga/rbl-ruder-bundesliga-2024-1-renntag-live-aus-minden

Renneinteilungen und Ergebnislisten sind ebenfalls online verfügbar: https://www.ppt-gmbh.de/live-streams/ruder-bundesliga/