Die "Schnellste (Inklusions-) Klasse Deutschlands" geht in die nächste Runde!

2024 suchte die Deutsche Ruderjugend wieder die schnellsten (Inklusions-) Klassen der Jahrgänge 4-12. Insgesamt konnten auch im Jahr 2023 durch den Wettbewerb „Schnellste (Inklusions-) Klasse Deutschlands 3800 Kinder und Jugendliche aus insgesamt 52 Schulen in Bewegung gebracht werden. Somit ist es uns mit der Hilfe der vielen Schulen gelungen, den Teilnahmerekord des letzten Jahres weiter auszubauen.

In den Jahrgängen 4-12 fanden sich im Projektzeitraum-Teams aus einer Klasse zusammen, die jeweils eine Strecke von 2000m auf Ruderergometern zurücklegten. Nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für die LehrerInnen ist dieser Tag ein besonderes Highlight und wird mittlerweile an vielen Schulen in das reguläre Sportprogramm erfolgreich integriert. Die Ergebnisse des letzten Jahres findet ihr hier.

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal sehr herzlich bei allen LehrerInnen, BFD’lerInnen und weiteren EhrenamtlerInnen bedanken. Ohne eure Hilfe könnten wir diesen Wettbewerb nicht in dem Umfang durchführen!

Ein weiterer Dank geht auch an unseren Partner concept2, die uns auch im kommenden Projektzeitraum weiterhin unterstützen.