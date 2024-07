DRJ-Engagement-Treffen 2024 - jetzt mitmachen!

Der Sport in Deutschland würde ohne die freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit von vielen Helfer:innen nicht funktionieren. Das Engagement junger Menschen bildet dabei die Zukunft des gemeinnützig organisierten Sports. Die Deutsche Ruderjugend bietet jungen Menschen innerhalb des Juniorteams die Möglichkeit, ihre eigene Persönlichkeit zu stärken und sich für verschiedene Themen und Menschen innerhalb der Ruderjugend und über den Rudersport hinaus einzusetzen.

Diesen Menschen möchte die DRJ einmal DANKE sagen und lädt alle jungen Engagierten zum DRJ-Engagement Treffen 2024 in Rendsburg ein!

Das erste DRJ-Engagement-Treffen findet vom 6. - 8. September in Rendsburg statt.

Wir wollen das Umfeld des SH Netz Cups 2024, der gleichzeitig stattfindet, nutzen, um uns mit unseren Juniorteamer:innen und weiteren Freiwilligen zum jungen Engagement auszutauschen und die Engagement Möglichkeiten in der DRJ weiterzuentwickeln. Neben den Workshops zum Engagement in der DRJ werden wir bei dem zweiten DRJ FINAL FOUR unterstützen und selbst mit allen Freiwilligen einen eigenen DRJ-Stand auf dem SH Netz Cup betreuen. Das Highlight des Wochenendes bildet der Rudermarathon der internationalen Achter am Sonntagmittag. Das vorläufige Programm findet ihr weiter nachfolgend.