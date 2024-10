DRV-Ausbildung Trainer C September 2024

Eigentlich war es Ministerpräsident Daniel Günther persönlich, der alle Absolvent*innen der DRV-Ausbildung zum Trainer C Leistungssport im September 2024 leicht verfrüht, dennoch mit frischer Lizenz am Freitagmorgen wieder zurück in ihre Heimatvereine entließ. (Tatsächlich wollte er nur den Neubau der Ruderakademie Ratzeburg am 20. September feierlich eröffnen und wir wollten dabei natürlich nicht im Weg stehen. Aber das sind Details.)

Dem vorausgegangen waren 12 intensive Tage während denen wir uns mit vielen verschiedenen Themen beschäftigten, die einem im Traineralltag weiterhelfen - zum einen mit den für erfolgreiche Trainings unumgänglichen Themen wie Rudertechnik, Trainingsplanung und Ernährung, zum anderen Themen wie Kommunikation, Freiwilliges Engagement und Sicherheit auf dem Wasser, die den Rahmen für gute Trainingseinheiten bilden.

Unsere Gruppe bestand aus insgesamt 25 Teilnehmer*innen aus 21 Rudervereinen in Deutschland, die unter sich fast die gesamte Bandbreite des Rudersports betreuen - von der Anfängerausbildung im U15-Bereich über das Schülerrudern, zum Hochschulrudern und der Betreuung von Betriebssportgruppen, sowie angehender Kaderathlet*innen.

Außerhalb des Seminarraums und der Sporthalle wurde selbstverständlich der Ratzeburger See und der Küchensee per Ruderboot erkundet. Ebenso selbstverständlich endete auch der ein oder andere Tag im „Lavastein“, wo neben den Themen des Tages auch diverse (Ruder-)Geschichten diskutiert wurden. Außerdem besuchte ein Teil von uns die Regatta in Bad Segeberg und feuerten fleißig die Sportler*innen der teilnehmenden Vereine an. Auch das Mikrofon des Regattasprechers fand schnell den Weg in unsere (oder eher Nils‘) Hände, sodass wir großen Spaß hatten.

Neben der eigentlichen Ausbildung konnten wir so viele neue Verknüpfungen, Bekanntschaften und Freundschaften schließen, sodass wir nun in (fast) jeder Ecke des Landes eine Telefonnummer haben, die angerufen werden kann, falls man Boote und Material, Locations für Trainingslager oder einfach eine Möglichkeit zum Austausch benötigt.

Dank der vielen engagierten und sehr aufgeschlossenen Referent*innen, sowie den gemeinsamen Sportstunden und „Kicks“ zwischendurch wurde es nie langweilig im Seminarraum. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle Referent*innen! Wir haben auf alle unsere Fragen eine Antwort bekommen und das auch, wenn ihr eigentlich dringend zum Abendessen wolltet oder euer Kind noch abholen musstet. Danke! Besonderer Dank gilt natürlich Andreas König, der diese Ausbildung mit viel Kompetenz und Engagement zu einem großartigen Erlebnis für alle Beteiligten gemacht hat!

Wir konnten unsere „Trainerwerkzeugkiste“ mit vielen neuen Techniken, Tricks, Methoden und tiefen Einblicken weiter bestücken und fühlen uns jetzt gut darauf vorbereitet den uns anvertrauten Sportler*innen zuerst mit Spiel und Spaß und später mit Zielen und Erfolgen langfristig eine Perspektive im Rudersport zu bieten.