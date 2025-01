DRV Masters Championat - Regattastrecke in Werder (Havel) wird saniert

Die beliebte und traumhaft gelegene Regattastrecke in Werder soll 2025 saniert werden.

Die Baumaßnahmen werden durch einen städtischen Eigenanteil von 100.000 € aus Haushaltsmitteln und durch die Förderung des Landes Brandenburg in Höhe von 300.000 € ermöglicht.

Die Regattastrecke Werder ist jährlicher Austragungsort des DRV Masters-Championats Anfang Juni. Zudem fanden dort im Jahr 2007 der Bundeswettbewerb JuM, 2018 ein Renntag der Ruder-Bundesliga und 2024 die DRV Tripel-Meisterschaften mit einem Rekord-Meldeergebnis statt. Darüber hinaus werden dort zahlreiche weitere Regatten, auch die der Kanuten, veranstaltet.

Mit der Investitionssumme können nun im Jahr 2025 das Dalben-, das Bojenketten- und das Zeitmesssystem der Regattastrecke erneuert und eine neue Startbrücke angeschafft werden. Der Instandhaltungsaufwand für die Anlage war in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Schon vor einigen Jahren hatte die Stadt Werder in einen modernen und zweckmäßigen Zielturm investiert und damit die Eignung der Regattastrecke für Meisterschaftsregatten über Distanzen bis zu 1.000m gefördert.

RKW-Vereinsvorsitzender Thomas Dosk: „Ich freue mich außerordentlich über die Zusage der Investitionsmittel. Sie dokumentieren in hohem Maße das positive Bekenntnis des Landes Brandenburg und der Stadt Werder zur Regattastrecke in Werder und belohnen uns für die jahrelangen Bemühungen um die Sanierung der Regattastrecke. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei dem Havel-Regatta-Verein und allen ehrenamtlichen Helfern über die Vereinsgrenzen hinaus bedanken, ohne die eine professionelle Regattaveranstaltung undenkbar wäre.“

Werders Regattastrecke befindet sich auf der Altstadtinsel und gehört zu den schönsten in Deutschland. Die Ruderwettkämpfe locken jedes Jahr Ruderer und Sportbegeisterte aus ganz Deutschland in die Stadt, die dann auch zum Teil einige zusätzliche Tage in Werder verbringen. Den ersten Wettkampf auf dieser Regattastrecke gab es bereits 1975, zuvor wurde auf der Havel, auf der anderen Seite der Inselstadt mit Ziel vor dem Werderaner Bootshaus regattiert.

Mit der Sanierung der Regattastrecke wird deren Nutzung langfristig gesichert und die Kosten für die Unterhaltung deutlich gesenkt, was neben der touristischen Bedeutung für die Stadt ebenso ein wesentlicher Faktor ist. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Werder ist der Ruder-Klub bemüht, den Sanierungszeitraum so zu legen, dass die Regatten im Jahr 2025 davon unbeeinträchtigt durchgeführt werden können.