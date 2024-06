DRV schickt fünf Boote zur Henley Royal Regatta

Trotz der verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris ermöglicht der Deutsche Ruderverband dem Frauen-Zweier ohne, dem Frauen-Doppelzweier und dem Frauen-Achter einen sportlich sehr reizvollen und vom Flair einzigartigen Saisonabschluss. Alle drei Boote nehmen in Großbritannien an der traditionsreichen Henley Royal Regatta teil, die ab Montag (1. Juli 2024) eine Woche lang auf der Themse ausgetragen wird.

Vom DRV gemeldet wurden auch der Doppelvierer der Männer, der sich als Perspektivboot zuletzt mit dem dritten Platz beim Weltcup in Poznan sehr gut geschlagen hatte, und Einer-Fahrerin Juliane Faralisch, die in Poznan Zweite geworden war. Betreut werden die fünf Boote von den Bundestrainern René Burmeister, Tim Schönberg und Alexander Schmidt.

Vierter Sieg für Oliver Zeidler?

Daneben starten zahlreiche weitere Ruder:innen aus Deutschland, die von ihren Vereinen direkt gemeldet wurden, auf der Insel. Allen voran Weltmeister Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania), der im Männer-Einer zum vierten Mal hintereinander den Sieg auf der 2112 Meter langen, schmalen Fluss-Strecke davontragen möchte, bevor es zu den Olympischen Spielen geht. Zuletzt hatte Zeidler noch sein zweites Trainingslager auf der olympischen Regatta-Strecke absolviert.

Mit 772 Anmeldungen aus 27 Nationen verzeichnet die Henley Royal Regatta in diesem Jahr einen neuen Rekord in der 185-jährigen Geschichte der Veranstaltung. Das bedeutet 409 Rennen, 15 mehr als im Vorjahr.

Die DRV-Boote in Henley

M4x: Alexander Finger (Berliner Ruder-Club), Felix Heinrich (RK Normannia Braunschweig), Paul Berghoff (SC Magdeburg), Paul Krüger (Ruder-Club Favorite Hammonia).

W8+: Sophia Krause, Cara Pakszies (beide Limburger Club f. Wassersport), Tabea Kuhnert (SC Magdeburg), Melanie Göldner (RC Potsdam), Lena Osterkamp (Deutscher Ruder-Club von 1884), Annabelle Bachmann (RV Ingelheim), Alyssa Meyer (RC Tegel), Nora Peuser (Ruder-Union Arkona Berlin), Steuerfrau Annalena Fisch (Ruderklub am Wannsee).

W2-: Hannah Reif (Frankfurter RG Germania), Lena Sarassa (Crefelder Ruder-Club).

W2x: Sarah Wibberenz (R Havel Brandenburg), Lisa Gutfleisch (Heidelberger RK).

W1x: Juliane Faralisch (Frankfurter RG Germania).