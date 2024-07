Einladung zu unseren digitalen Dialogforen zur Beitragsanpassung

In 3,5 Monaten ist es so weit: Am Samstag, den 26. Oktober 2024 findet unser 67. Deutscher Rudertag in Halle an der Saale statt. Auch in diesem Jahr liegt wieder eine gewisse Spannung in der Luft, denn der DRV wird seinen Mitgliedsvereinen am Rudertag eine Beitragsanpassung vorschlagen.

Anfang des Jahres wurden auf den Landesrudertagen bereits die ersten Ideen zur Beitragsanpassung vorgestellt. Nach den Diskussionen vor Ort sowie der Rudersport-Umfrage im April hat das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes noch einmal seine Vorschläge überarbeitet.

Wer Veränderungen durchsetzen will, der muss die Menschen mitnehmen. Das gilt auch für Ruderinnen und Ruderer sowie deren Vereine, wenn es um die geplante Beitragsanpassung geht. Wie bereits in den letzten Jahren möchte der Deutsche Ruderverband erneut seine Mitglieder einbinden und in digitalen Dialogforen die Möglichkeit zum Austausch geben.

An zwei Abenden stellen wir unsere Ideen zur Beitragsanpassung vor und werden eure Fragen beantworten. Sucht euch gern einen Termin aus:

Montag, 22. Juli 2024 oder Montag, 09. September 2024 jeweils von 19.30 bis 21.00 Uhr

Beide Foren führen wir wieder via Zoom durch. Alle Teilnehmer:innen können sich per Wort sowie Bild einbringen. Auch die Chatfunktion wird für alle offen einsehbar sein.

Und so meldest du dich an:

Bitte melde dich mit deinem Namen, deinem Verein, deinem Wunschtermin und deiner E-Mail-Adresse per E-Mail (struktur@rudern.de) an.

Die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz mailen wir den Teilnehmer:innen jeweils kurz vor dem jeweiligen Termin zu.

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen!