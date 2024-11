Einladung zum Rudersymposium 2025

Der Deutsche Ruderverband lädt ein zum Rudersymposium 2025

Seit 2015 finden alle 2 Jahre in Hannover große Veranstaltungen (nicht nur) für Trainerinnen und Trainer statt. Am 24. bis 26. Januar 2025 wird das Rudersymposium in der Akademie des Sports/LandesSportBund Niedersachsen stattfinden.

Als Themen sind bisher vorgesehen:

Kraftfähigkeiten im Rudern – die Unbekannte

Einsatz von KI im Leistungssport – Möglichkeiten und Grenzen

Langfristiger Leistungaufbau – Notwendigkeiten, Wege und Chancen

Wann läuft das Boot – biomechanische und hydrodynamische Grundsätze

In der Pause wächst der Muskel – evidenzbasierte Regeneration im Rudern

Diese Fortbildung verlängert die Lizenzen von Trainer/-innen Rudern der ersten bis dritten Lizenzstufe.