Einladung zur Zukunftswerkstatt "Frauen im Rudersport" am 28.08.2024

Nach sechs erfolgreichen Zukunftswerkstätten lädt der Deutsche Ruderverband alle Ruderinnen zur nächsten digitalen Zukunftswerkstatt ein.

Bei der Zukunftswerkstatt am Mittwoch, 28 August von 19.30 bis 21.00 Uhr sprechen wir über das Thema "Frauen entscheiden mit - Ehrenämter und Beteiligung". Anschließend wird es natürlich die Möglichkeit geben, Tipps und News auszutauschen.

Die Veranstaltung führen wir erneut via Zoom durch. Alle Teilnehmerinnen können sich per Wort sowie Bild einbringen. Auch die Chatfunktion wird für alle offen einsehbar sein.

Und so meldet ihr euch an:

Sendet uns euren Namen, Verein sowie eure E-Mail-Adresse per E-Mail (gender@rudern.de) zu und teilt uns mit an welchem Termin ihr teilnehmen möchtet.

Die Zugangsdaten für die jeweilige Zoom-Konferenz mailen wir kurz vor der Veranstaltung per Mail zu.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!

Mehr zum Thema "Gendermanagement im DRV" findet ihr hier.