Erfolgsreiches Masters-Championat und Planung der "Triple-Meisterschaften" im Rudern

Das DRV Masters-Championat in Werder (Havel) bildete am ersten Juniwochenende den Auftakt des „Masters-Jahres“ 2024. Die Stadt Werder hieß die Ruderer aus ganz Deutschland, den Niederlanden und vom Glebe Rowing Club in Australien willkommen, die in den Altersklassenrennen sämtlicher Bootsklassen über 1.000 Meter ihre Sieger und Siegerinnen ermittelten und sich beim Anlegen am Siegersteg über eine herzliche Umarmung von der Doppel-Olympiasiegerin Kerstin Hartleib, eine Medaille und ein Präsent freuten. Trotz gewitterbedingter Unterbrechung am Samstag und einer Beschädigung des Bojensystems durch achtloses Queren der gesperrten Regattastrecke von Motorbooten konnte eine gut organisierte Regatta mit zufriedenen Ruderern durchgeführt werden.

Die Bürgermeisterin der Blütenstadt, Manuela Saß, ließ es sich nicht nehmen, am Sonntag ebenso die Sieger und Siegerinnen zu ehren und sich über den Vorbereitungsstand der am Wochenende 12.-14. Juli 2024 vom Ruder-Klub Werder (Havel) von 1918 e.V. (RKW) auszurichtenden „Triple-Meisterschaften“ zu erkundigen. Diesen Termin nutzte ebenso Dr. Kristin Wick, wissenschaftliche Mitarbeiterin der mitausrichtenden Hochschule, ESAB Fachhochschule für Sport und Management Potsdam (FHSMP), um sich einen Eindruck vom Regattaleben zu verschaffen. In der Gesprächsrunde mit dem Vereinsvorsitzenden des RKW Thomas Dosk, der Regattaleiterin Sibylle Kumm-Kottke und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Havel-Regatta-Vereins Steffen Christgau wurden die wichtigsten Eckpunkte des anstehenden Höhepunkts benannt. Die FHSMP wird erstmals Deutsche Hochschulmeisterschaften im Rudern ausrichten, wobei sich die Studierenden der Studiengänge Management und Angewandte Sportwissenschaften bereits jetzt in die Vorbereitung, Organisation und Unterstützung der Veranstaltung einbringen und hierfür im Rahmen eines Moduls Leistungspunkte (Credits) angerechnet bekommen. Neben den Deutschen Hochschulmeisterschaften und den Offenen Deutschen Masters-Meisterschaften wird das Deutsche Meisterschaftsrudern im Mittel- und Großboot mit Vereinsmannschaften aus ganz Deutschland das „Triple“ perfekt machen.

Für einen reibungslosen Ablauf der Meisterschaften wird ebenso das von der Stadt Werder (Havel) kürzlich angeschaffte und während des Master-Championats eingeweihte elektronische Startsystem der Firma IMAS sorgen, das für die Wettkampfrichter und Wettkampfrichterinnen und die Zeitmessung eine große Arbeitserleichterung darstellt.

Die Offenen Deutschen Masters-Meisterschaften werden ein weiterer Meilenstein im Masters-Jahr sein, bevor sich am 11.-15.09.2024 während der World Rowing Masters Regatta die Masters-Ruderer der ganzen Welt auf der Regattastrecke am Beetzsee in Brandenburg an der Havel versammeln wird, um bei einem großen internationalen Ruderfest die Sieger und Siegerinnen ihrer Altersklassen zu ermitteln. Hierfür haben bereits jetzt knapp 1.000 Athleten und Athletinnen aller Kontinente gemeldet, wobei im September mit etwa 4.000 Aktiven gerechnet wird.

Bereits während des Masters-Championats haben viele Teilnehmende angekündigt, die Blütenstadt sowohl im Juli während der Triple-Meisterschaften und im September für eine mögliche Beherbergung während der World Masters Regatta erneut zu besuchen. Die Stadt Werder (Havel) und der RKW freuen sich auf viele Gäste aus dem In- und Ausland, die sich bereits am ersten Juniwochenende auf Werders Insel und Umgebung sehr wohl gefühlt haben.