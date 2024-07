Erste Deutsche Coastal Meisterschaft in Flensburg: Ein Meilenstein für den Rudersport

Vom 16. bis 18. August 2024 wird die erste Deutsche Meisterschaft im Coastal Rudern in Flensburg ausgetragen. Dieses historische Event markiert einen bedeutenden Schritt für den Rudersport in Deutschland, insbesondere nachdem Coastal Rudern im Oktober vergangenen Jahres in das olympische Programm aufgenommen wurde.

Erfahrener Ausrichter und motiviertes Team

Die Organisation der Meisterschaft liegt in den erfahrenen Händen des Ruderklubs Flensburg e.V. (RKF). Der RKF hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Coastal Regatten erfolgreich ausgerichtet. Ein junges und motiviertes Team arbeitet eng mit dem Fachressort Wettkampf zusammen, um eine reibungslose Durchführung der Meisterschaft zu gewährleisten.

Zeitplan und Wettkämpfe

Der Zeitplan der Meisterschaft sieht wie folgt aus:

Freitag, 16. August: Ab 16:30 Uhr beginnt der Wettkampf mit den Time Trials für den Beach Sprint. Die acht schnellsten Sportlerinnen und Sportler kommen in die Finalrunde am Sonntag.

Samstag, 17. August: Die Langstreckenrennen stehen auf dem Programm (Wasserstart und -zieleinlauf).

Sonntag, 18. August: Die spannenden Beach Sprints bilden den Abschluss der Meisterschaft.

Teilnahme und Meldeschluss

Interessierte Teilnehmer:innen müssen ihre Meldungen bis spätestens Mittwoch, den 31. Juli 2024, um 18:00 Uhr über die Webseite www.coastal-rowing-flensburg.de/regatta-management abgeben.

Sowohl für die Beach-Sprint-Wettbewerbe als auch für Langstrecken-Rennen können Boote vom RKF gemietet werden. Bei der Verwendung von Privatbooten muss das bitte unbedingt in der Meldung mit angeben werden, hierzu ist für jedes Rennen ein Kästchen vorgesehen. Ist kein Privatboot vorhanden wird automatisch von einer Miete ausgegangen. Die Leihboote werden zugelost.

Private Boote sind ebenfalls zugelassen, sofern sie den Regularien entsprechen. Es wird angestrebt, eine Gleichheit der Boote zu gewährleisten, jedoch kann dies nicht garantiert werden. Eine Besonderheit dieser Meisterschaft ist, dass nach Absprache mit dem Fachressort Wettkampf auch Junioren A in den offenen Rennen starten dürfen. Zudem wird eine moderne Regattamanagement-Software verwendet.

Wichtige Hinweise für Teilnehmer:innen

Alle Teilnehmer:innen benötigen einen Aktivenpass, der in SAMS hinterlegt sein muss. Dies ist eine Voraussetzung für die Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft.