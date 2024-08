Günter Jäckel wird 90 Jahre!

Der Deutsche Ruderverband gratuliert seinem Ehrenmitglied Günter Jäckel von Herzen zum 90. Geburtstag.

Das Rudern entdeckte Günter Jäckel bereits 1951 bei der Würzburger Ruderverein „Bayern“. Er war aktiver Ruderer und brachte sich auch ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen ein. Ob Jugendleiter, Ausbilder, Schriftführer, Redakteur der Vereinszeitschrift oder stellvertretender Vorsitzender – kein Bereich des Vereinslebens war ihm fremd. Als Dank für seine verschiedenen Vorstandsfunktionen, die er über viele Jahre ausübte, ernannte ihn „sein“ Verein 1993 zum Ehrenmitglied.

Das überaus große Engagement und die hervorragenden Kenntnisse des langjährigen Verwaltungschefs der Stiftung Juliusspital Würzburg blieben weder dem Landesruderverband Bayern noch dem Deutschen Ruderverband (DRV) verborgen.

1968 wählten die bayerischen Rudervereine Günter Jäckel zum Vizepräsidenten des Bayerischen Ruderverbandes. In Verbindung mit seiner großen Überzeugungskraft und seiner warmherzigen Ausstrahlung gelang es ihm, auch die schwierigsten Fragen zu lösen.

Großes Interesse hatte Günter Jäckel auch am Regelwerk des Verbandes. 1961 wurde er nationaler Schiedsrichter und 1972 folgte die Prüfung zur Erteilung der internationalen Schiedsrichterlizenz. Seine Qualitäten blieben auch hier nicht verborgen und so berief man ihn 1974 als Mitglied in den Ausschuss Regattawesen und in die Schiedsrichterkommission des DRV. Nach sechs Jahren in diesen Gremien wählte der Rudertag Günter Jäckel im Jahr 1980 zum Vorsitzenden der Regelkommission. Seine hervorragende Kenntnis der Materie und der Zusammenhänge, seine Objektivität und seine Ausgewogenheit im Urteil haben auch schwierige Diskussionen und Streitfälle in sachliche Bahnen gelenkt.

Der Deutsche Ruderverband dankte Günter Jäckel im Jahr 1997 mit der Wahl zum Ehrenmitglied für die jahrzehntelange Mitwirkung.

Neben dieser Ehrung durfte Günter Jäckel weitere Ehrungen in Empfang nehmen. Die Carl-Diem-Plakette der Stadt Würzburg, die Verdienstnadeln des Bayerischen Ruderverbandes, des früheren fränkischen Regattaverbandes und der Würzburger RV Bayern sind nur einige Beispiele.

Nach seiner aktiven Zeit im Ehrenamt war Günter Jäckel bei Rudertagen und Verbandstagungen weiterhin ein gern gesehener Gast. Er war aktiver Teilnehmer an Rudertagen und lehnte auch sonst keine Einladung des Verbandes ab. Seine Stimme hatte Gewicht, ihm hörte man immer zu.

Aus gesundheitlichen Gründen musste er sich vor einigen Jahren leider zurückziehen und verfolgt das Vereins- und Verbandsgeschehen seitdem von zuhause aus.

Seinen Ehrentag verbringt er im Kreis von Familie und Freunden. Wir wünschen Günter Jäckel alles Gute zu diesem runden Geburtstag!