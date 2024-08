Gut vorbereitet in St. Catharines: DRV-Boote bereit für die WM der nicht-olympischen Klassen

Vom 18. bis 25. August findet in St. Catharines die Weltmeisterschaft der nicht-olympischen Boote statt. Der Deutsche Ruderverband (DRV) wird dabei von drei Booten vertreten: dem Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) mit Paul Leerkamp (Osnabrücker RV), dem Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) mit Marion Reichart (ARC Würzburg) und dem Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer (LM4x) mit Tim Streib, Moritz Marchat, Fabio Kress und Joachim Agne (RG Speyer, RC Allemannia, beide ARC Würzburg).

Leichtgewichts-Männer-Einer (LM1x) – Paul Leerkamp

Paul Leerkamp, der in Luzern gemeinsam mit seinem Partner, Jonathan Rommelmann, knapp die Olympia-Qualifikation verpasste, tritt im LM1x an. Er kam während der zweiten Unmittelbaren Wettkampfvorbereitung der U23-Nationalmannschft in Ratzeburg zur Mannschaft und bereitete sich zuvor in Osnabrück vor. Die Vorbereitung und Belastungen liefen gut, jedoch hat sich in Kanada das Gefühl für das neue Boot noch nicht vollständig eingestellt. Paul steht vor der Herausforderung, sich in einem starken Teilnehmerfeld zu behaupten. Besonders da dies seine erste internationale Regatta im Einer seit 2019 ist, wird ein guter Start ins Turnier entscheidend sein.

Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) – Marion Reichart

Marion Reichart, die normalerweise mit ihrer Schwester im Zweier rudert, geht in St. Catharines im Einer an den Start, da der Zweier in diesem Zyklus noch olympisch ist und daher nicht an der WM teilnehmen kann. Die Vorbereitung fand gemeinsam mit dem Leichtgewichts-Männer-Vierer in Speyer statt, gefolgt von weiteren Trainingstagen in Ratzeburg, wo sie an Vergleichsrennen mit den U23-Mannschaften teilnahm. Glücklicherweise stand die Besetzung des Bootes bereits im Mai fest, was eine gezielte und erfolgreiche Vorbereitung ermöglichte. Alle geplanten Trainingskilometer konnten ohne krankheitsbedingte Ausfälle absolviert werden.

Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer (LM4x)

Der Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer, bestehend aus Tim Streib, Moritz Marchat, Fabio Kress und Joachim Agne, absolvierte seine UWV ebenfalls in Speyer und trainierte in den letzten Tagen vor der Abreise gemeinsam mit den U23-Mannschaften in Ratzeburg. Durch die frühzeitige Festlegung der Mannschaft konnte eine reibungslose und gezielte Vorbereitung erfolgen. Alle Trainingseinheiten wurden erfolgreich absolviert, ohne dass es zu krankheitsbedingten Unterbrechungen kam.

Insgesamt blicken die DRV-Boote gut vorbereitet auf die bevorstehende WM in St. Catharines und hoffen auf erfolgreiche Wettkämpfe.