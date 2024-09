Hassia feiert Stadtachter-Sieg

Der Ruderclub Hassia gewinnt das prestigeträchtige Hanauer Stadtachter-Rennen 2024. Am Samstagmittag sicherte sich das Team des HRCH mit einem deutlichen Vorsprung bei der Großauheimer Herbst-Regatta den Titel vor dem Vorjahressieger Hanauer RG und dem Gastgeber RC Möve.

Der Wille war groß, nachdem es im vergangenen Jahr nicht mit dem erhofften Erfolg geklappt hatte. Immerhin saß in dem Boot das beste, was der Hanauer Rudersport derzeit im Männer-Bereich zu bieten hat: Gewinner von U23- bzw. U19-WM-Medaillen wie Simon Gimplinger, Julius Klein, Ole Hanack, Julian Bothe, Jakob Rastetter und Steuermann Leonard Rieth, aber auch Hassia-Coach Robby Gerhardt, der mit dem deutschen Leichtgewichts-Achter 2010 Weltmeister wurde. Dazu machten die starken Hassianer Tim Moormann und Bjarne Beyel das Siegerteam komplett.

Vom Start weg ließ die Crew in dem auffälligen magentafarbenen Boot – zuvor im Besitz des Deutschlandachters des Deutschen Ruderverbandes – keinen Zweifel an ihren Ambitionen. Bejubelt wurde der Sieg am Ufer nicht nur von den Hassia-Mitgliedern, erster Gratulant war Hanaus Bürgermeister Dr. Maximilan Bieri. Am Siegersteg überreichte er den Hassianern die Siegermedaille. Der Wanderpokal wechselte dann von der HRG an die Ochsenwiese.