Hassia-Weihnachtsfeier: Große Erfolge und emotionale Momente

Am vergangenen Wochenende hat der Hanauer Ruderclub Hassia seine traditionelle Weihnachtsfeier gefeiert. Ein Abend voller Emotionen, bei dem der Verein nicht nur auf ein ereignisreiches Jahr zurückblickte, sondern auch seine herausragenden Sportlerinnen und Sportler und einige Jubilare ehrte. Sportvorstand Stefan Buschbeck nahm die sportliche Ehrungen vor und hob dabei “die außergewöhnlichen Leistungen der Nachwuchstalente hervor, die 2024 auf nationaler und internationaler Bühne glänzten“. Sechs Hassianer inklusive Trainer Robby Gerhardt hatten unter anderem in diesem Jahr an den U23- und U19-Weltmeisterschaften in Kanada teilgenommen.

Besonders geehrt wurden Simon Gimplinger und Julius Klein, die in diesem Jahr als U19-Vizeweltmeister für Furore sorgten. Das Duo feierte in dieser Saison zudem den Titel als Deutsche Meister im Zweier und Vierer. Auch Laura Bussian wurde für ihre herausragenden Leistungen gefeiert: Sie sicherte sich ebenfalls den Titel der Deutschen Meisterin im Zweier und Vierer und nahm an der U19-Weltmeisterschaft teil.

Auch Leonard Rieth, der als Steuermann beeindruckende Erfolge erzielte, wurde gewürdigt. Er wurde Deutscher Meister im U23-Vierer, holte Silber im U19-Vierer sowie Bronze im U19-Achter bei den Deutschen Meisterschaften und erreichte einen starken 5. Platz im U23-Vierer bei der Weltmeisterschaft. Ole Hanack, Deutscher Vizemeister, wurde im U23-Doppelvierer Vierter bei der WM.

Ein großer Dank galt auch den zahlreichen Trainerinnen und Trainern der Hassia. “Ohne sie ist kein Sport möglich, weder Leistungs- noch Breitensport”, so Buschbeck.

Holger Kliem, Vorstandsmitglied des Traditionsvereins, fasste die sportlichen Erfolge eindrucksvoll zusammen: „Mit dem Titel des besten hessischen Ruderclubs bei den Hessenmeisterschaften, Siegen bei den Deutschen Meisterschaften und sechs Teilnehmern bei der Weltmeisterschaft in Kanada haben wir uns einen Platz in der ersten Reihe des deutschen Rudersports gesichert.“

Besonders betonte Kliem den Wert der Gemeinschaft und den Einfluss des Sports auf die Gesellschaft: „Vereine sind Orte der Begegnung, der Wertevermittlung und des Zusammenhalts – gerade in einer Zeit, in der diese Dinge so wichtig wie selten zuvor sind.“

Eine besondere Ehrung erhielten zudem Martina Mayer, Iris Hartung, Milla Schiele, Andy Wörner und Patrick Henkel für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit. Ob als erfolgreiche Athletinnen auf der Regattastrecke, engagierte Trainer oder Organisatoren von Veranstaltungen wie dem Bürgerfest – sie alle haben maßgeblich zum Vereinsleben beigetragen.

Für beeindruckende 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Hubert Behrens und Gertrud Fuchs geehrt. Hubert Behrens trat 1964 in den Verein ein und gewann bereits 1965 sein erstes Rennen. Als überzeugter Leichtgewichtsruderer und Bindeglied zwischen Altsenioren, Jugend und Hobby-Abteilung war er stets eine „Stimmungskanone“ auf Wanderfahrten und brachte mit seiner Gitarre immer gute Laune. Gertrud Fuchs hielt dem Verein über sechs Jahrzehnte die Treue. Als Ehefrau des unvergessenen Seppl Fuchs unterstützte sie die Hassia stets, auch nach dem Tod ihres Mannes.

Mit einem stimmungsvollen Abend im Bootshaus klang das Jahr für die Mitglieder der Hassia aus – voller Stolz, Gemeinschaftsgeist und der Vorfreude auf weitere Erfolge im kommenden Jahr.