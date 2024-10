Hochkarätiges Duell in Berlin: Zeidler gegen van Dorp

Am 12. Oktober um 13:00 Uhr erwartet Berlin ein herausragendes Rudersportereignis: Olympiasieger und Weltmeister Oliver Zeidler tritt in einem spannenden Duell gegen seinen stärksten Herausforderer der Saison, den Niederländer Simon van Dorp, an. Die Besonderheit dieses Rennens liegt nicht nur im hochklassigen Wettkampf der beiden Athleten, sondern auch in der Strecke – mitten durch das Herz Berlins. Über rund 2300 Meter führt das Rennen von der Mühlendammbrücke bis zum Reichstag, vorbei an berühmten Wahrzeichen wie dem Berliner Dom, dem Pergamonmuseum und dem Bode-Museum. Die prächtige Kulisse des Reichstags bildet den Hintergrund für dieses außergewöhnliche Event, das einen Höhepunkt im Rudersportjahr markiert.

Oliver Zeidler: „Ich freue mich sehr auf dieses einzigartige Duellformat in Berlin und besonders darauf, gegen einen so starken Gegner wie Simon van Dorp anzutreten. Dieses Rennen ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Feier des Rudersports und seiner langen Tradition.“

Simon van Dorp ergänzt: „Es ist mir eine Ehre, an diesem historischen Event teilzunehmen. Olli ist ein großartiger Konkurrent, und ich hoffe, dass wir den Zuschauern eine beeindruckende Show bieten können.“

Thomas Haun, Präsident des LRV Berlin, ruft alle Berlinerinnen und Berliner dazu auf, die beiden Spitzenathleten live an der Strecke zu unterstützen: „Es ist eine besondere Freude, die besten Ruderer der Welt in Berlin begrüßen zu dürfen. Ich lade alle ein, dieses einmalige Rennen hautnah mitzuerleben und die taktischen und technischen Finessen der Athleten zu beobachten.“

Das Rennen knüpft an das historische „World Sculling Championship“-Format an, bei dem zwei der besten Ruderer ohne Vorläufe oder Ablenkungen direkt aufeinandertreffen. Zeidler, bekannt für seine immense Kraft und Schnelligkeit, wird gegen van Dorp antreten, der für seine technische Finesse und Ausdauer geschätzt wird. Dieses Duell verspricht ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das nicht nur für den Sieg, sondern auch für den Eintrag in die Geschichte des Rudersports geführt wird.

Ein Event mit Tradition

Die Wiederbelebung dieses traditionsreichen Duellformats, das bis ins Jahr 1831 zurückreicht, verleiht dem Rennen zusätzliche Bedeutung. Durch die Gewichtskontrolle am Vortag und den Münzwurf am Morgen des Rennens werden historische Rituale aufgegriffen, die das Event zu einem echten Klassiker machen.

Ab dem Jahr 2025 sollen auch Frauenrennen Teil des Events werden. Ziel ist es, dieses Duellformat langfristig in Berlin zu etablieren und bis 2029 jährlich ein Rennen auszutragen, bei dem die besten Athleten der Saison gegeneinander antreten. Neben Ruhm und Ehre winken den Teilnehmern attraktive Preisgelder.

Zum Event:

Datum: 12. Oktober 2024, 13:00 Uhr

Ort: Fluss Spree, Start an der Mühlendammbrücke, Ziel vor dem Reichstag, Berlin

Athleten: • Olli Zeidler (Deutschland) • Simon van Dorp (Niederlande)

Format: Kopf-an-Kopf-Duell

Livestream: www.worldsculling.com