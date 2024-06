Höhepunkt im Nachwuchs-Rudern: Die DJM 2024 in Essen

Morgen ist es so weit: Vom 20. bis 23. Juni 2024 verwandelt sich der Baldeneysee in Essen erneut in das Epizentrum des deutschen Nachwuchs-Rudersports. Rund 1930 junge Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland werden in den Altersklassen U17 und U23 um die begehrten Titel kämpfen. Der Essener Ruder-Regattaverein e.V. richtet die Veranstaltung aus und bietet eine erstklassige Regattastrecke, die perfekte Bedingungen für spannende Wettkämpfe garantiert.

Die Vorläufe beginnen bereits am Donnerstagmorgen und setzen sich bis Samstag fort. Am Sonntag werden die Finalrennen ausgetragen, die für die Athlet:innen und Zuschauer:innen gleichermaßen das Highlight darstellen.

Über 100 Rudervereine aus dem ganzen Bundesgebiet haben ihre besten Nachwuchsruder:innen entsandt. Darunter sind traditionsreiche Clubs, aber auch viele kleinere Vereine, die große Hoffnungen in ihre jungen Talente setzen. Die Vielzahl der Teilnehmer und die Breite des Feldes versprechen hochklassige und abwechslungsreiche Rennen.

Die Organisation des Events liegt in den bewährten Händen des Essener Ruder-Regattavereins (ERRV). Andrè Ströttchen und sein Team, bestehend aus 22 Teamleiter:innen und knapp 300 Helfer:innen, können auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Allein die DJM richtet das Team in diesem Jahr zum siebten Mal aus, bevor es für alle ein Pausen- bzw. Umbaujahr gibt. Erst 2026 darf Ruderdeutschland wieder wie gewohnt Wettkämpfe in Essen erwarten. Im nächsten Jahr wird die Anlage, insbesondere die Tribüne, komplett renoviert.

Der ERRV hat erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Besucher können sich auf ein vielseitiges gastronomisches Angebot freuen, das von lokalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Gerichten reicht.

Die DJM 2024 in Essen verspricht spannende Wettkämpfe und sportliche Höchstleistungen in einer beeindruckenden Kulisse. Zuschauer:innen sind herzlich eingeladen, die jungen Ruderer anzufeuern und die einmalige Atmosphäre am Baldeneysee zu genießen. Der Eintritt ist frei und alle Interessierten können sich auf hochklassigen Sport und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen.

Für alle Daheimgebliebenen gibt es, wie immer, einen Livestream via Sportdeutschland.tv, über den die gewohnten Bilder der Strecke von zuhause verfolgt werden können.

Die Livestreams für die verschiedenen Tage sind sowohl tagesaktuell auf unserer Startseite, als auch unter folgenden Links zu finden: