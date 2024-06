In Gedenken an Helga Wüstenberg: Lebenslange Hingabe an den Rudersport und die Gemeinschaft

Am 28.04.2024 verstarb nach schwerer Krankheit unsere Ruderkameradin und Ehrenmitglied Helga Wüstenberg.

Helga war seit November 1954 Mitglied des Stralsunder Ruder – Clubs. Mit ihrem „Spatzenvierer“ , einem Mädchenvierer trainiert von Helgas Vater, ruderte sie erfolgreich auf Regatten. Nachdem Helga die Rennruderei aufgegeben hat, ruderte Sie regelmäßig auf den Stralsunder Gewässern und nahm an vielen Wanderrudertouren deutschlandweit teil. So entstanden viele Ruderfreundschaften.

Helga gehörte mit zu den Ersten, die nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze zusammen mit ihrem Ehemann Jürgen den Kontakt zu den Rudervereinen in Stralsunds Partnerstadt Kiel suchten. Hier bildete sich eine Freundschaft zur Rudergesellschaft Germania Kiel heraus, die lange durch regelmäßige gemeinsame Wanderfahrten Bestand hatte. Unser gesteuerter Dreier „Germania“, ein Geschenk der Kieler, zeugt heute noch, fast 30 Jahre später, von dieser engen Ruderfreundschaft.

Anfang der 1990er Jahr stand Helga mit einer starken Vereinsmannschaft noch einmal beim Hamburger Staffelrudern am Start.

Helga war nicht ausschließlich sportlich im Stralsunder Ruder – Club unterwegs. Helga war über 20 Jahre Mitglied im Vorstand des Ruder – Clubs. Erst 2010 übergab sie das von ihr akribisch geführte Ressort Ehrungen und Auszeichnungen an eine jüngere Ruderkameradin.

Ihr zweites Zuhause, das Bootshaus, lag Helga immer am Herzen. Sie hatte ein Auge auf die Blumenrabatten und übernahm deren Pflege. Oft sah man Helga vor oder nach ihren Ausfahrten mit Harke und Hacke den Zustand der Beete in Ordnung bringen.

In den letzten Jahren hielt Helga es für vernünftiger nicht mehr ins Boot zu steigen. Sie blieb jedoch weiter aktiv und „ruderte“ regelmäßig auf dem Ergometer. Mittwochs nach der Aktivität hatte Helga ihren „ständigen Sitz“ an der großen Tafel und wir genossen ihre Ausgeglichenheit und die guten Gespräche.

Voller Dankbarkeit werden wir Helga Wüstenberg in Erinnerung behalten. Wir sind mit dieser Dankbarkeit auch bei ihrem Mann Jürgen sowie den Söhnen Henner und Jörg.