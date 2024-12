Jahresrückblick 2024: Ein bewegtes Jahr endet

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir dürfen voller Stolz auf die Erfolge und Herausforderungen des Ruderjahres 2024 zurückblicken.

Olympische und Paralympische Highlights

Ein besonderer Höhepunkt waren die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris, bei denen wir großartige Erfolge feiern durften: ein Olympiasieg im Einer, Medaillen im Frauen-Doppelvierer sowie im paralympischen Mixed-Doppelzweier. Hier gehen nochmal herzliche Glückwünsche an Oliver Zeidler, Maren Völz, Tabea Schendekehl, Leonie Menzel, Pia Greiten, Jan Helmich und Hermine Krumbein.

Nationale Erfolge und Weichenstellungen

Auch abseits der internationalen Bühne war 2024 ein erfolgreiches Jahr. Das hervorragend organisierte Wanderrudertreffen in Regensburg zeigte einmal mehr die Begeisterung für den Breitensport und die besondere Gemeinschaft im Rudern. Der Deutsche Rudertag in Halle setzte wichtige Impulse für die Zukunft unseres Verbandes. In einer politisch herausfordernden Zeit ohne eine Bundesregierung mit eigener Mehrheit und ohne Bundeshaushalt für 2025 erwies sich die vorausschauende Planung des Rudertages als besonders weise. Mit den verabschiedeten Finanzentscheidungen sind wir gut aufgestellt, um auch ein schwieriges erstes Halbjahr 2025 zu bewältigen.

Neue Strukturen und Perspektiven

Ein weiterer bedeutender Schritt war die Einführung der neuen Struktur des Deutschen Ruderverbandes mit dem Rudertag in Halle. Wir freuen uns, dass ab 2025 hauptamtliche Vorstände die Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit dem Präsidium die Zukunft des deutschen Rudersports gestalten werden. Die Leitplanken sind gesetzt, und wir blicken voller Optimismus nach vorn.

Dank und besinnliche Wünsche

In dieser besonderen Zeit rund um Weihnachten möchte ich mich herzlich bei allen bedanken: den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle und der Ruderakademie Ratzeburg, den Gremien und Ausschüssen sowie bei euch in den Vereinen. Euer Engagement ist das Herzstück unseres Sports und prägt ihn wie nichts anderes. Vielen Dank für euern unermüdlichen Einsatz!

Kommt gut ins neue Jahr, genießt die Feiertage, und lasst uns gemeinsam mit Freude und Tatkraft ins Jahr 2025 starten. Fröhliche und besinnliche Weihnachten – wir sehen uns im neuen Jahr!