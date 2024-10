Jan Suhrhoff als Jahrgangsbester an der Trainerakademie Köln geehrt

Jan Suhrhoff, frischgebackener Diplom-Trainer des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), hat am 9. Oktober 2024 im Rahmen der 50-Jahrfeier der Trainerakademie im Deutschen Sportmuseum in Köln eine besondere Ehrung erfahren. Er schloss seine Ausbildung mit einem beeindruckenden Notendurchschnitt von 1,1 ab und wurde als Jahrgangsbester ausgezeichnet. Diese herausragende Leistung brachte ihm zusätzlich eine Ehrung des Landes Nordrhein-Westfalen ein, das die Trainerakademie in Köln unterstützt.

Ralf Müller, Koordinator für Rudern an der Trainerakademie, zeigte sich stolz: „Als Koordinator für Rudern bin ich wirklich stolz auf diese Leistung.“ Diese Auszeichnung hebt die Qualität und den Erfolg der dreijährigen, berufsbegleitenden Trainerausbildung hervor, die in Präsenzphasen erfolgt und mit einer Abschlussarbeit abschließt. Dabei steht der sportartspezifische Fokus mit Koordinatoren wie Ralf Müller im Vordergrund.

Die Trainerakademie, deren Gründung auf die Olympischen Spiele 1972 in München zurückgeht, bietet seit 1974 eine hochwertige Ausbildung für Trainer:innen in Deutschland an. Ziel der Akademie ist es, hochqualifizierte Fachkräfte im Bereich des Leistungssports auszubilden. Die Ausbildung zum Diplomtrainer entspricht mittlerweile dem Niveau eines Bachelor-Studiums. Größen wie Georg Hackl und Claudia Pechstein haben diese Ausbildung ebenfalls absolviert. Insgesamt können sich bisher rund 1.300 Trainer:innen mit dem Titel „Diplomtrainer“ schmücken.

Suhrhoff reiht sich mit seiner außergewöhnlichen Leistung in die Liste der Spitzentrainer ein, die nicht nur sportliches Wissen, sondern auch pädagogisches und methodisches Know-how auf höchstem Niveau erlangen. Seine Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für die Bedeutung einer fundierten Trainerausbildung im deutschen Sport.