Jubiläumsausgabe des SH Netz Cup: Ruder-Highlight bereits im August 2025

Der SH Netz Cup, eines der renommiertesten Ruder-Events weltweit, feiert im kommenden Jahr Jubiläum: Vom 8. bis 10. August findet die 25. Auflage dieser traditionsreichen Veranstaltung in Rendsburg statt.



Seit dem Jahr 2001 bringt der SH Netz Cup die besten Ruderachter der Welt an den Nord-Ostsee-Kanal nach Rendsburg und begeistert Sportfans, Familien und Kulturinteressierte gleichermaßen. Auch in der Jubiläumsausgabe erwartet die Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm. Hochkarätiger Rudersport steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Spitzenteams aus aller Welt messen sich in packenden Rennen. Und auch das Rahmenprogramm bietet viel Sport und tolle Unterhaltung sowie Mitmachaktionen für Familien. Auf der großen Bühne werden wieder sowohl internationale als auch nationale Künstler für gute Stimmung sorgen.



„Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren treuen Fans, Teilnehmern und Partnern dieses Jubiläum zu feiern“, sagt Florian Berndt, Geschäftsführer der Canal-Cup Projekt GmbH. „Der Termin im August ermöglicht es uns, das Sommerflair zu nutzen und Rendsburg einmal mehr als Gastgeber für Sport, Kultur und Gemeinschaft zu präsentieren.“ Alle Ruder- und Musikfans sind herzlich eingeladen, Teil dieser besonderen Ausgabe zu sein und das sportliche sowie kulturelle Highlight des Sommers zu erleben.