Klassifizierungstermine 2024 im Para-Rudern

Um bei nationalen Regatten des Deutschen Ruderverbands an den Start gehen zu dürfen, müssen alle Athlet: innen im Vorfeld klassifiziert werden. Das dient der Startklasseneinteilung (Fairness), sodass nur Athlet:innen mit ähnlichen Einschränkungen gegeneinander antreten.

Im Rahmen einer Klassifizierung werden Athlet:innen aufgrund ihrer Beeinträchtigung in eine der drei Wettkampfklassen (PR1, PR2, PR3) eingestuft. Grundsätzlich können sich Athlet:innen mit einer körperlichen Bewegungseinschränkung und/oder einer Sehbehinderung im Para-Rudersport national klassifizieren lassen.



Die Klassifizierungstermine sind für alle Para-Sportler:innen offen, die an Wettkämpfen teilnehmen möchten.

Erster Termin: 05.07.2024 in Leverkusen

Bei Interesse bitte bis spätestens 01.07.2024 bei Marc Hildebrandt, dem Fachressort-Vorsitzenden unter klassifizierung@rudern.de, melden.

Zweiter Termin: Zur Langstrecke in Dortmund

Meldeschluss ist der Montag vor der Veranstaltung.



Das Team steht unter klassifizierung@rudern.de für alle Fragen zur Verfügung.