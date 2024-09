Klever Ruderjugend erkundet Berlin vom Wasser aus

Unsere Jugendwanderfahrt haben wir am Montag der fünften Sommerferienwoche an unserem Bootshaus in Brienen gestartet. Als erstes mussten wir, neun Jugendliche und zwei Jugendmuttis, erst mal den langen Weg nach Berlin überwinden. Als wir schließlich am späten Nachmittag mit Ice, S- Bahn und Tram in unserem Quartier im RG Grünau im Berliner Osten angekommen waren, hatten alle großen Hunger. Nach einem geselligen Abendessen und ein paar spannenden Runden Werwolf endete auch schon der erste Tag.

Am Dienstag ruderten wir die große Müggelseerundfahrt. Dabei konnten wir wunderschöne Villen bewundern, fuhren einmal quer über den großen Müggelsee und erlebten den Zauber von Klein- Venedig. Den Abend ließen wir dann bei einem tollen Sonnenuntergang ausklingen.

Mittwoch haben wir bis zum Nachmittag am Steg „unseres“ Ruderclub gechillt. Nachdem wir gegessen hatten, ruderten wir in Richtung Berlin Mitte und konnten in aller Ruhe die Molekularmännchen und die Oberbaumbrücke bewundern. Nun hieß es für die meisten von uns: zum aller ersten Mal Schleusen! Wir fuhren in die Schleuse, wurden geschleust, fuhren aus der Schleuse heraus, wendeten und dann das gleiche Spiel nochmal. Dann machten wir uns auf den Heimweg, auf dem es etwas ungemütlich für uns wurde. Trotzdem verbrachten wir unseren Abend noch gemütlich bei einem Lagerfeuer.

Donnerstag war der Tag, an dem es für uns Jugendliche hieß: Ab in den Achter! Dies war für uns etwas sehr Besonderes, da wir zuhause in Brienen keinen Achter haben. Mit unseren Jugendmuttis, die gemeinsam mit unserem ortskundigen Begleiter einen Dreier ruderten, haben wir den Crossin- und Seddinsee errudert. Nach einem leckeren Abendbrot entzündeten wir auch an diesem Abend ein Lagerfeuer und spielten viele Runden Werwolf, bis wir um Mitternacht auf den 14. Geburtstag eines unsere Jugendlichen anstießen und gemeinsam Kuchen aßen.

Zu unserer Wanderfahrt gehörte natürlich auch ein Tagesausflug nach Berlin, um einige spannende Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, darunter der Fernsehturm, das Brandenburger Tor und das Mahnmal der im Holocaust ermordeten Juden. Weitere Highlights waren das Olympiastadion und die U-Bahnstation Museumsinsel. Am Abend waren wir dann noch essen und fuhren schließlich erschöpft zurück nach Grünau.

Am Samstag fuhren wir morgens einmal quer durch Berlin, um den Ruderclub Arkona im Westen zu besuchen. Mit einem Trainer von Arkona ruderten wir zum Wannsee und wieder zurück. Auf dem Weg dorthin mussten wir unter einer Brücke durch rudern, die so schmal war das wir beide Skulls, die Paddel, einklappen mussten. Als wir wieder zuhause waren, grillten wir und aßen ein letztes Mal zusammen zu Abend. Danach spielten wir zusammen bis spät in die Nacht Werwolf. Am Sonntag war Abreisetag. Dies hieß für uns früh aufstehen, Sachen zusammenpacken und beladen mit all unseren Rucksäcken und Koffern ab zum Bahnhof. Am Abend waren wir wieder zuhause angekommen und freuten uns auf unser eigenes Bett. Wir haben ein paar erlebnisreiche und tolle Tage in Berlin verbracht!