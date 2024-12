Kräftemessen bei der Ergo-Landesmeisterschaft in Rostock

„Schub!“, „Hoch ran, Beine runter!“, „Zieh durch!“, hallt es am Samstag, 7. Dezember 2024, durcheinander und in ohrenbetäubender Lautstärke in der Sporthalle in Rostock-Brinckmansdorf bei der Ergometer-Landesmeisterschaft des Landesruderverbandes MV. Das lautstarke Anfeuern lohnt sich. Das Team der Schweriner Rudergesellschaft gewinnt die Vereinswertung und kann den Wanderpokal für den erfolgreichsten Verein wieder mit nach Hause nehmen.

"Wir haben uns noch einmal deutlich gesteigert und tolle Bestzeiten erzielt. Ich bin mehr als zufrieden. Das gesamte Ergebnis ist noch höher zu bewerten, wenn wir bedenken, dass wir krankheitsbedingt 15 Abmeldungen hatten“, sagt Stützpunkttrainer René Flaschmann.

Rund 160 Kinder und Jugendliche von Rudervereinen in Mecklenburg-Vorpommern treten bei dieser Regatta auf dem Trockenen gegeneinander an. Die Schweriner Rudergesellschaft ist mit einer großen Gruppe von 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vertreten. Manche morgens noch ein wenig müde, aber auf dem Ergometer hellwach und konzentriert. Sie alle kämpfen um beste Platzierungen, viele bis zum Schmerz. Die A-Junioren Emma Sander und Birk Lübbert erzielen in ihren Rennen über 2.000 Meter jeweils die Vizemeisterschaft. Emma konnte mit ihrer neuen Bestzeit von 7:11,9 min vollends überzeugen.



Schweriner B-Junior mit stärkster Leistung

Die B-Junioren aus Schwerin fahren ebenfalls vorne mit. Pepe Jonuscheit wird auf 2.000 Meter Landesmeister und zeigt die beste Juniorleistung. Dafür gibt es einen Pokal und einen überdimensional großen Scheck, der zwar etwas unhandlich ist, aber 250 Euro wert. Eicke Pleß erreicht einen zweiten Platz. Auf den weiteren Plätzen: Leo Jacob (Platz 4), Jordan Lenz (Platz 5) und Oskar Hübschmann (Platz 6). Damit konnten sich fünf Schweriner unter den besten sechs B-Junioren platzieren. Tim Wilke fährt in der B-Junioren Leichtgewichtsklasse als Vierter ins Ziel. B-Juniorin Sofiia Popovych wird nach einem starken Rennen Vize-Landesmeisterin.



Stark vertreten bei dieser Ergo-Landesmeisterschaft ist auch der Kreis der jüngeren Ruderinnen und Ruderer aus Schwerin. Cedric Simonn und Max Baumann fuhren in der AK 14 der Jungen mit neuen Bestzeiten auf Platz 3 und 4. Im Rennen der AK 13 Jungen über 1.000 Meter führen Lion Große mit einem ersten Platz und Fynn Raben mit einem zweiten Platz das Feld an. Matti Hodea rundete auf Platz 4 das starke Schweriner Ergebnis ab. Bei den Mädchen in diesem Alter sind es in der Leichtgewichtsklasse Paula Schöpp (1. Platz) und Elisabeth Krüger (2. Platz), die das Feld anführen. Fiona Motullo erreicht einen dritten Platz im Rennen der 13-jährigen Mädchen. In den Rennen der AK 12 erruderten Brida Möller und Henry Schmidt auf 500 Meter jeweils einen starken zweiten Platz. In der AK 10 der Jungen konnten Jasper Kuhnigk und Pepe Hinrichs die Plätze 2 und 3 erzielen.



Ein Wettkampf nicht nur für Jüngere



Große Freude bei Ben Leipold über den Landesmeister-Titel in der Altersklasse der Elfjährigen. Er strahlt, als er bei der Siegerehrung oben auf dem Podest steht. Lian Peppler zeigte im gleichen Rennen mit Platz 4 ebenfalls eine starke Leistung. Im Rennen der elfjährigen Leichtgewichte konnten Frido Hentschel und Daniil Velychko zu Silber und Bronze rudern. Schnell unterwegs sind auch die jüngsten Sportlerinnen und Sportler aus Schwerin. Marlene Krüger (Jg. 2016) wurde in ihrem ersten Rennen starke Zweite und auch der jüngere Bruder von Ben, Niklas Leipold (Jg. 2015), konnte sich bei seinem ersten Ergometer-Wettkampf über Gold freuen.



Auch höhere Altersklassen sind vertreten: Selbst Landestrainer und SRG-Ruderer Thomas Schulz (Senioren A) nimmt auf dem Ergometer Platz und wird auf einer Strecke von 2.000 Metern Vize-Landesmeister. Das Anfeuern übernimmt Stützpunkttrainer René Flaschmann – von Trainer zu Trainer sozusagen. Masters-Ruderin Simone Baalhorn (Klasse F) erreicht in ihrem 1.000-Meter-Rennen einen ersten Platz, angefeuert von Masters-Coach Manfred Stecker.



Bei der Mix-Staffel muss die Choreografie stimmen



Spannend für alle in der Halle sind die 18 Mix-Staffeln, bei denen der Wechsel reibungslos klappen muss – hier kann man einige Sekunden gut machen. Die oder der gerade Aktive steigt zur linken Seite ab, die oder der Nächste von der rechten Seite ein. Die beiden anderen halten die Fußriemen am Stemmbrett fest, denn für das Anlegen der Schnallen bleibt keine Zeit. Die Schweriner Ruderinnen und Ruderer beherrschen diese Choreografie perfekt. Im Rennen der Jahrgänge 2011/2012 verhilft sie Matti Hodea, Fiona Motullo, Lion Große und Ylvi Hochleutner zum klaren Sieg. Auf Platz 3 schafft es hier der zweite „Vierer“ der Schweriner. Im Rennen der Jahrgängen 2009/2010 gewinnen Pepe Jonuscheit und Eicke Pleß gemeinsam mit zwei Greifswalder Mädchen deutlich vor der Konkurrenz. Die jüngeren Jahrgänge und die Jahrgänge 2007/2008 erreichen bei der Mix-Staffel jeweils zweite Plätze.



Nach über sechs Stunden Wettkampf und Siegerehrungen wird es ruhig. Der Hallenboden bebt nicht mehr. Aufbruchstimmung. Mit sehr guten und vielen guten Platzierungen fährt das Schweriner Team nach Hause und blickt bereits auf den Ergocup Anfang März in der Landeshauptstadt, wenn es wieder lautstark heißt „Schub!“, „Hoch ran, Beine runter!“ oder „Zieh durch!“.