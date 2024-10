Kristian Kijewski Ehrenvorsitzender des RK am Wannsee

Einstimmig hat der Vorstand des RaW beschlossen Kristian Kijewski der Mitgliederversammlung als Ehrenvorsitzenden des Klubs vorzuschlagen.

Die Mitgliederversammlung ist diesem Vorschlag ebenfalls einstimmig gefolgt!

Herzlichen Glückwunsch an Kristian, unserem neuen Ehrenvorsitzenden!

16 Jahre lang hat Kristian den RaW sehr erfolgreich geführt! Er hat den Klub mit Dirk Bublitz zusammen in eine finanziell stabile Lage versetzt. Zudem hat Kristian zentrale und für Jahrhunderte wirkende Baumaßnahmen im Klub, nämlich den Dachausbau und die Werkstatterneuerung, geplant und verantwortet. Kristian hatte „Einmaliges“ zu meistern, nämlich rudern in Corona-Zeiten. Der RaW musste Vorschriften, die getragen waren von der Sorge um unser aller Gesundheit, einhalten und dafür geradestehen. Und nicht nur die Gesundheit wurde zum Problem, auch die Finanzen waren gefordert. Denn nicht sicher war, ob uns alle Mitglieder in diesen „unsportlichen“ Zeiten die Treue halten. „Ganz nebenbei“ möchte man fast sagen, war Kristian Kijewski Vorsitzender eines Ruderklubs. Die leistungssportlichen Erfolge in seiner Zeit als Vorsitzender waren gewaltig. Den Jung-RaW als Keimzelle unseres Klubs auszubauen war stets sein „Chef Anliegen“ und: wir sind wieder über 100 im Jung-RaW, eine sehr gute Nachricht. Kristian Kijewski reiht sich nun in den sehr kleinen Kreis unserer Ehrenvorsitzenden ein:

Dr. Gustav Görs 1910-1925 Vorsitzender

Reinhold Eickrodt 1950-1968 Ehrenvorsitzender

„Borke“ Willi Böttcher 1955-1968 Vorsitzender

Jürgen Sommer 1974-2004 Vorsitzender

Kristian Kijewski, 2008-2024 Vorsitzender und seit 13.10.2024 unser neuer Ehrenvorsitzender!

Herzlichen Glückwunsch.