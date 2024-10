Mastersregatten 2025

Die fünftägigen „inoffiziellen Weltmeisterschaften“ der Masters in Brandenburg Mitte September waren eine mehr als perfekte Veranstaltung in allen Bereichen. Die Regatta hatte das zweitbeste Meldeergebnis in der Geschichte der World Rowing Masters Regatten.

Nach diesem herausragenden Masters-Event richtet sich der Blick vieler Masters nicht nur auf die attraktiven Langstrecken-Regatten mit Herbst-Flair, die aktuell anstehen, sondern auch heute schon auf die Saison 2025. Die Regattaplanung muss durchdacht, mit den Familien abgesprochen und last but not least die notwendigen Übernachtungen rechtzeitig gebucht werden.

Daher seien diese Termine hier an dieser Stelle kurz vorgestellt:

DRV-Masters-Championat in Werder am 31.05 bis 01.06.2025

Der Traditionstermin am ersten Juni-Wochenende fällt 2025 auf das Wochenende, dem am Donnerstag, den 29. Mai 2025 Himmelfahrt vorrausgeht. Die Stadt Werder auf der charmanten Insel bietet sich damit nicht nur für eine Regatta, sondern auch für einen kleinen Kurzurlaub im Spätfrühling an.

Euro-Masters “on tour” in Bled vom 19. bis 22 Juni 2025

Die Euro-Masters gehen „on tour“ und machen 2025 wieder Halt auf der „Sehnsuchtsregattastrecke“ aller Mastersaktiven in Bled. Der Termin musste auf Juni vorverlegt werden, da im Juli oder August nicht gewährleistet werden könnte, dass es in Bled und Umgebung ausreichend Quartiere geben wird.

Deutsche Triple Meisterschaften mit Deutschen Masters Meisterschaften in Krefeld vom 04. bis 06. Juli. 2025

Der DRV hat die Triple Meisterschaften (Großboot, Masters, Hochschule) dieses Jahr in den Westen vergeben. Die Regattastrecke Krefeld am Elfrather See war schon 2021 Gastgeber dieses Meisterschaftswochenendes. Aufgrund der guten Meldeergebnisse 2023 und 2024 ist davon auszugehen, dass diese Veranstaltung bereits am Freitag beginnen wird.

Word Rowing Masters Regatta in Banyoles vom 10. bis 14. September 2025

Banyoles in Katalonien, ca. 120 km nördlich von Barcelona und 15 km nördlich von Girona war 1992 der Austragungsort der Ruderregatten der Olympischen Spiele 1992.

2004 wurden dort die Weltmeisterschaften ausgetragen. Der See mit seinem Wassersportzentrum bietet in Verbindung mit der Altstadt aus dem 13. Und 14. Jahrhundert einen einmaligen Austragungsort. Zur Orientierung für Bootswagenfahrer: Die Strecke Hannover – Banyoles ist ca. 1600 km lang.