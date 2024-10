Medaillenregen beim Baltic Cup in Sarpsborg

Die deutschen Junior:innen zeigten beim diesjährigen Baltic Cup im norwegischen Sarpsborg eine beeindruckende Mannschaftsleistung. In der Gesamtwertung holte Team Germany satte 227 (!!) von 240 möglichen Punkten und gewann damit souverän vor Polen (201 Punkte) und Dänemark (170 Punkte). Alle deutschen Boote qualifizierten sich an beiden Tagen für die A-Finals. Doch damit nicht genug: Die deutschen Boote holten in 19 von 20 möglichen Entscheidungen eine Medaille. Insgesamt errangen die 26 Athlet:innen 10x Gold, 8x Silber und einmal Bronze. Dazu ein respektabler vierter Platz. „Mich freut es besonders, dass es wie im Vorjahr gelungen ist, dass alle Athlet:innen mindestens eine Medaille gewinnen konnten,“ zeigte sich U19 Bundestrainer Adrian Bretting zufrieden. Sarpbsorg zeigte sich von seiner besten Seite für ein Wochenende Ende September. Bei frischen, aber trockenen Wetterbedingungen fanden die Rennen statt und wurden sogar live im Web gestreamt. „Sarpbsorg und der norwegische Ruderverband waren hervorragende Gastgeber. Die Organisation vor Ort lief super und die Bedingungen auf dem Wasser waren ebenfalls top. Es hat großen Spaß gemacht die Mannschaft mit nach Sarpsborg zu begleiten. Das beeindruckende Ergebnis und der Gewinn der Gesamtwertung stehen für sich,“ so das Resumee von Mannschaftsleiter und DRJ-Vorstand Jochen Kühner. Auf das sportliche Fazit angesprochen sagte Adrian Bretting: „Bei der Leistung in ausnahmslos allen Bootsklassen fällt es mir echt schwer nun einzelne Athlet:innen oder Boote hervorzuheben. Alle haben sowohl auf 2000 Meter am Samstag, wie auch über die 500 Meter am Sonntag starke Leistungen gezeigt. Besonders erfreulich fand ich, dass alle Rennen zwar offensiv, aber gut eingeteilt angegangen wurden. Für viele Athlet:innen war es die Premiere über die 2000 Meter Distanz. Aber davon blieben alle unbeeindruckt und gingen mutig in die Rennen. 19 Medaillen sind natürlich eine Ansage. Genauso wie gerade mal 13 nicht geholte Punkte in der Gesamtwertung. Das war definitiv eines der besten Gesamtergebnisse beim Baltic Cup seit Jahren. Das macht mich sehr stolz.“ Ein besonderes Highlight war der Gewinn des Tomasz Waszczuk Pokals im Junioren-Einer über 500 Meter durch Felix Löffler (RV Erlangen). Der Pokal wurde im vergangenen Jahr zu Ehren des verstorbenen „Vaters des Baltic-Cups“ eingeführt.

Der Baltic Cup wird vom DRV traditionell mit einer U18-Perspektivmannschaft für die kommende Saison besucht. „Die gesamte Mannschaft wird kommendes Jahr in der Altersklasse der A-Junior:innen aufsteigen und kann sich damit um einen Platz in der U19-Nationalmannschaft für die U19-WM in Trakai bewerben. Ich hoffe sehr, dass die gesamte Mannschaft jetzt noch einmal einen Motivationsschub durch die erfolgreichen Rennen in Norwegen erhält und nun mit viel Engagement in die Vorbereitung auf die neue Saison geht. Potenzial ist in jedem Fall vorhanden,“ so Bretting. Auch die um über fünf Stunden verzögerte Abfahrt der Fähre von Malmö nach Travemünde, die die Mannschaft sicher nach Deutschland zurückbrachte, sorgte nicht für getrübte Stimmung. „Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an das gesamte Trainer:innen-Team, welches die Mannschaft mit nach Norwegen begleitete und hervorragend betreute. Logistisch war es schon ein gewisser Aufwand und die Verspätung auf der Rückreise war leider ebenfalls nervig. Aber es haben alle konstruktiv angenommen und jede/r hat sich gut eingebracht. Es hat großen Spaß gemacht,“ zeigte sich Bretting dankbar. Im kommenden Jahr wird der Baltic Cup im schwedischen Hjälmsjö stattfinden. Adrian Bretting dazu: „Wir freuen uns jetzt schon auf die Reise nach Schweden und hoffen auf ein ähnlich erfolgreiches Abschneiden. Die Messlatte hängt in jedem Fall hoch.“

Die Ergebnisse in der Übersicht: