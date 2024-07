Meldeschluss für die Junior-Ruder-Bundesliga am 5. Juli

Die Zeit drängt, denn am kommenden Freitag, den 5. Juli 2024, endet die Anmeldefrist für die Junior-Ruder-Bundesliga, die im Rahmen der diesjährigen Ruder-Bundesliga (RBL) erstmals stattfinden wird. Dieses Event richtet sich an alle jungen Ruderinnen und Ruderer, die nach den Deutschen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2024 ihre Fähigkeiten nochmal unter Beweis stellen und sich im Achter messen möchten.

Das Regelwerk der Junior-Ruder-Bundesliga orientiert sich an dem der RBL, was bedeutet, dass die Rennen mit demselben hohen Standard und der gleichen Intensität ausgetragen werden. Ein besonderes Highlight dieses Formats: Bis zu drei Wildcards sind erlaubt! Das ermöglicht es, dass auch Mannschaften aus bis zu vier verschiedenen Vereinen in einem Achter gemeldet werden können.

Die DJM 2024 ist vorbei, aber Ihr wollt noch mehr Regatta-Feeling in dieser Saison erleben? Dann nehmt die Herausforderung an und meldet eine Mannschaft für die Junior-Ruder-Bundesliga! Die Renntage werden am 17. August in Minden und am 21. September in Mülheim an der Ruhr stattfinden. Diese Events sind die perfekte Gelegenheit, um das Adrenalin der Wettkämpfe erneut zu spüren und sich mit anderen jungen Talenten aus der Ruderwelt zu messen.

Zögert nicht und meldet euch jetzt an, um Teil dieser Premiere zu sein.

Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über SAMS.

Seid dabei und zeigt, was in euch steckt!