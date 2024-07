Die Zahl der Rudervereine sowie der aktiven Ruderinnen und Ruderer ist in den letzten fünf Jahren nicht gesunken. „Die Zahlen zeigen, dass der Rudervereinssport in Deutschland, auch nach der Corona-Zeit, nicht an Attraktivität verloren hat und die Vereine vor Ort sehr gute Arbeit leisten“, so DRV-Vorsitzender Moritz Petri und ergänzt: „Mein Dank gilt allen ehrenamtlich engagierten Menschen in den Rudervereinen, die den Mitgliedern durch ihren Einsatz eine sportliche Heimat geben“.

Stärkstes Plus bei den Ü60 - Jährigen

Die Altersklasse 41 - 60 hat zum Vorjahr 89 Mitgliedschaften „eingebüßt“, ist aber weiterhin die mitgliedstärkste Altersgruppe im DRV mit 26.478 Mitgliedern (2023: 26.567 Mitglieder).

Den stärksten Anstieg erzielten die Rudervereine in der Mitgliederbestandserhebung 2024 mit den Ruderinnen und Ruderer in einem Alter von über 60 Jahren. In der Altersgruppe Ü60 zählten die Rudervereine 25.168 Mitglieder. Dies entspricht einem Anstieg von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2023: 23.773 Mitglieder).

Bei den weiblichen Mitgliedern konnte in diesem Jahr ebenso ein leichter Anstieg auf insgesamt 32.347 Mitglieder verzeichnet werden. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 2,19 Prozent (2023: 31.654 Mitglieder).

Leider zeichnet sich dieser Trend nicht im Kinder- und Jugendbereich ab. In den Altersklassen 0 bis 18 Jahren sind die Zahlen in diesem Jahr auf 12.740 Mitglieder gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Verlust von 812 jungen Mitgliedern (2023: 13.552 Mitglieder).

„In der Corona-Zeit war gerade diese Altersgruppe von den Einschränkungen betroffen. Mehr als zuvor gilt es nun, junge Menschen in Bewegung zu bringen und für den Rudervereinssport zu begeistern.“, erklärt Moritz Petri.